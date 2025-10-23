Hortolândia entrega 500 títulos para famílias do Jd. Boa Esperança

Maior programa de regularização fundiária da história da cidade beneficiará 1.400 moradias

Hortolândia realizou nova ação do programa de regularização fundiária na noite desta quarta-feira (22), no auditório da Câmara Municipal. Houve a primeira etapa da entrega dos títulos de regularização fundiária para famílias do Jardim Boa Esperança, realizada pela Prefeitura. De acordo com a Secretaria de Habitação, foram entregues 500 títulos de um total aproximado de 1.400 documentos. A ação, que terá mais fases e beneficiará cerca de duas mil pessoas.

“Esta luta começou há muito tempo atrás com o saudoso prefeito Angelo Perugini e, hoje, estamos aqui para concretizar este sonho que também é um sonho destas famílias que aqui estão. Moradia digna é cuidar das pessoas e, agora, todos vão poder falar com orgulho de suas propriedades. A escritura é a dignidade da família. É muito gratificante ver todos aqui felizes neste momento. Este Governo já contemplou mais de cinco mil famílias com a regularização de suas casas e vai ter muito mais. Seguimos o desenvolvimento moderno, inteligente e sustentável, olhando para as pessoas”, comentou o prefeito Zezé Gomes.

As matrículas individuais garantem, definitivamente, a posse legal dos imóveis para os proprietários. A regularização foi oficializada pelo Cartório de Registros de Sumaré. O compromisso da Administração Municipal com a moradia digna se reflete na maior ação de regularização fundiária da história de Hortolândia. Desde 2021, aproximadamente cinco mil títulos de propriedade já foram entregues. A regularização fundiária garante segurança, estabilidade e a possibilidade de acesso a créditos e financiamentos para melhorias nos imóveis.

“Caminhamos muito na região do Boa Esperança para chegarmos até este momento. É um dia muito feliz, o dia da segurança da casa de todos aqui. Conseguimos, através de muito trabalho, mostrar que tudo está acontecendo, com esforço e dedicação e que temos muito mais para apresentar, sempre focando no cuidado com a pessoa”, explicou o secretário de Habitação, Rogério Mion.

A meta da Prefeitura é atingir a marca de 7 mil regularizações até 2028, garantindo segurança jurídica e dignidade às famílias beneficiadas. Dúvidas sobre qualquer assunto relacionado à habitação em Hortolândia podem ser esclarecidas, diretamente, no canal de comunicação da Secretaria de Habitação pelo WhatsApp (19) 996354274 ou no telefone (19)39657810,(19) 39657806, (19) 39657804 ou (19) 39657811.

“Estamos aqui, nesta data, com muita alegria. Vivemos há mais de 15 anos no Jardim Boa Esperança e a sensação de estarmos regularizados, em dia com nosso imóvel é indescritível”, comentou a técnica de enfermagem Edileuza Gomes, 44 anos que recebeu o título no auditório da Câmara Municipal, acompanhada do marido, o operador de máquinas, Anderson Souza de Oliveira, 38 anos.

