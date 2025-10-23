Campeonato de Basketball Master inicia sábado com homenagem em Nova Odessa

Começa neste sábado (25), no Ginásio do Jardim Santa Rosa, mais uma edição do Campeonato Interno do Old School Basketball Master 40+ de Nova Odessa, que contará com 13 partidas e seis equipes de competição: New York Liberty, G.S Valkyries, Seattle Storm, Minnesota Linx, Indiana Fever e Chicago Sky. Na partida de abertura o New York Liberty enfrenta o G.S Valkyries, às 14h e o Seattle Sky joga contra o Indiana Fever, às 15h. Os próximos jogos acontecem sempre às segundas e quintas-feiras, a partir das 19h, e aos sábados, a partir das 14h. As finais estão marcadas para 6 de dezembro.

Além das disputas, a edição deste ano traz duas homenagens especiais que fortalecem o propósito do projeto de valorizar o basquete e seus atletas. Uma delas, é a titulação das equipes com nomes de times femininos da liga profissional de basquete dos Estados Unidos, WNBA. A outra homenagem é dedicada a Luiz Mário Fagnani, atleta do projeto Old School, que faleceu em 14 de novembro de 2024, em quadra, enquanto jogava ao lado dos amigos. Em sua memória, esta edição do campeonato ganhou seu nome.

“O Basquete Master funciona como um espelho para as crianças e adolescentes que estão começando no esporte, mostrando que é possível continuar jogando, praticando, se superando e fazendo o que a gente ama mesmo com o passar dos anos. Além disso, o esporte traz disciplina, saúde física e mental, ensina a lidar com a frustração e a trabalhar em equipe,” disse Saulo Soares da Silva Junior, um dos líderes do projeto.

