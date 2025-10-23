Novo ponto de radar passa a operar na segunda-feira (27/10), no acesso à nova P.I da avenida Panaíno no sentido bairro/Centro

Uma nova ação de reforço da segurança viária é realizada pela Prefeitura de Hortolândia. A partir de segunda-feira (27/10), um novo ponto de radar passa a operar na rua José Pereira de Lira, acesso à nova passagem inferior da linha férrea na avenida Panaíno, recém inaugurada pela Administração Municipal. O dispositivo está localizado sentido bairro/Centro e tem velocidade máxima de circulação permitida para os motoristas de 40 km/h. De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana, o objetivo é evitar acidentes na área já que o relevo está em declive e pode propiciar o aumento da velocidade de tráfego. Atualmente, Hortolândia conta com 40 pontos de radares.

MAIS SEGURANÇA VIÁRIA

Além da instalação do novo ponto de radar controlador de velocidade no acesso para a avenida Panaíno, nesta semana, a Administração Municipal retomou as etapas noturnas de reforço da pintura de sinalização de solo. Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana, desta vez, o serviço beneficiou ruas residenciais. As equipes concluíram o trabalho no Jardim São Bento nas ruas Orlando Silva, Antônio Casemiro Amorim e Maísa Matarazzo. A nova pintura também foi realizada na Vila São Pedro, em toda a extensão da rua Sérgio Franco Giraldes, seguindo todos os cruzamentos com a via.

“É importante garantir a segurança viária também nas ruas residenciais, consideradas com menos movimento, localizadas nos bairros. Elas servem como acesso para avenidas mais movimentadas, que levam a outros pontos da cidade. Reforçar a pintura também contribui com a visibilidade do motorista, realçando o alerta enquanto ele dirige em ruas com menos fluxo de veículos. A melhor travessia para os pedestres também é contemplada com este trabalho de segurança viária”, explica o diretor de operações da Secretaria de Mobilidade Urbana, José Eduardo Vasconcellos.







AÇÕES QUE SALVAM VIDAS

Para salvar vidas no trânsito, a Prefeitura realiza uma série de ações, que vão de atividades educativas com motoristas e pedestres, reforço na sinalização, até a implantação de radares controladores de velocidade, principal medida adotada pela Administração Municipal para a redução de mortes no trânsito da cidade. Os dispositivos começaram a funcionar em janeiro de 2019. Além disso, acontecem, periodicamente, mutirão de Tapa-Buraco em todas as regiões, reforço da sinalização de solo (neste ano, o entorno de 30 escolas já foi contemplado), atividades educativas e investimentos na malha cicloviária (aproximadamente 60 quilômetros de ciclovias).

