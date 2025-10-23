Moradores de Americana têm entrada gratuita no Parque Ecológico no findi

Os moradores de Americana têm entrada gratuita no Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco” (Zoo Americana) neste fim de semana, nos dias 25 (sábado) e 26 (domingo). A gratuidade é concedida uma vez por mês, geralmente no último final de semana. Para o acesso, é necessário apresentar um documento com foto e um comprovante de endereço recente em nome do visitante. Menores de 18 anos ou dependentes devem comprovar o vínculo por meio de documento.

Visitantes de outras cidades ou pessoas que não apresentarem a documentação devem adquirir ingresso. Os valores são de R$ 4 para pessoas de 12 a 59 anos e R$ 2 para crianças de 6 a 11 anos acompanhadas. Crianças de até 5 anos, pessoas com deficiência e maiores de 60 anos têm entrada gratuita. Estudantes têm direito à meia-entrada mediante comprovação.

Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria até as 16h ou pelo site parque.americana.sp.gov.br, na aba “Ingressos”. Após o cadastro e a escolha do tipo de entrada, o visitante recebe por e-mail um código para apresentação na entrada.

O espaço, administrado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, abriga 384 animais de 102 espécies, entre mamíferos, aves e répteis, distribuídos em uma área de 120 mil metros quadrados.

Em novembro, a gratuidade será nos dias 29 e 30. O Parque Ecológico funciona de quarta a domingo, das 8h às 17h, na Avenida Brasil, 2.525, Jardim Ipiranga. Mais informações pelo telefone (19) 3406-2075.

Ação de controle do carrapato-estrela

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, realizou nesta segunda-feira (20) uma ação de controle do carrapato-estrela no Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco” – Zoo Americana, com a aplicação do agente biológico Metarhizium.

O trabalho foi realizado nas proximidades dos recintos dos cervídeos, aoudads, canídeos, felídeos de grande e pequeno porte e do tamanduá, animais suscetíveis de serem hospedeiros do parasita. A equipe pulveriza as áreas com a aplicação de fungos entomopatogênicos e monta armadilhas de monitoramento da população de carrapatos em suas diferentes fases de desenvolvimento.

“Foi realizado um trabalho profilático nos recintos dos animais de sangue quente, e foi feito um aceiro de aplicação para que o controle desses parasitas seja realizado de forma mais extensiva”, explicou a secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Fernandes Gonçales.

A ação é executada em parceria com o Instituto Biológico da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo e com a empresa Toyobo, licenciada pelo instituto, sob acompanhamento da Secretaria de Saúde de Americana. A próxima aplicação será no dia 28 de outubro, no Parque Natural Nilton Duarte.

