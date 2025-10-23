Nova Odessa será palco da ‘Imersão Plenitude’ em novembro

O Jardim Botânico Plantarum, em Nova Odessa, será palco em novembro de um evento que promete marcar a vida de muitas mulheres: a “Imersão Plenitude – Corpo, Mente e Espírito”, que propõe uma vivência prática e transformadora de cura emocional, equilíbrio e reconexão com a essência.

Realizado em um dos espaços naturais mais encantadores da região, o encontro será realizado das 9h às 13h e será conduzido por duas profissionais reconhecidas por sua atuação na área do desenvolvimento humano: a terapeuta integrativa e educadora comportamental Regina Pocay e a psicóloga, suicidóloga e palestrante Pâmela Peterlevitz.

A “Imersão Plenitude” foi cuidadosamente desenhada para que cada participante viva um tempo de pausa e reconexão, experimentando a verdadeira plenitude entre corpo, mente e espírito.

“A imersão é um convite para respirar fundo e reencontrar a própria força. É um espaço para transformar dores em aprendizado, cansaço em leveza e fé em vida abundante”, explica Regina Pocay, que é especialista em respiração consciente e atua há mais de duas décadas ajudando pessoas a conquistarem equilíbrio e bem-estar emocional.

“Nosso propósito é criar um ambiente de acolhimento e transformação, onde cada mulher possa se sentir renovada, confiante e em paz consigo mesma”, complementa Pâmela Peterlevitz.

Jardim Botânico Plantarum: cenário perfeito para a transformação

O Jardim Botânico Plantarum foi o espaço escolhido para sediar a imersão por sua energia singular. Repleto de natureza, flores e tranquilidade, o espaço cria a atmosfera ideal para reflexão, conexão e práticas que serão propostas ao longo do evento.

Durante as quatro horas de evento, as participantes viverão um percurso de autodescoberta e fortalecimento pessoal, com momentos de silêncio, partilha, espiritualidade e técnicas de cuidado integral.

A programação da “Imersão Plenitude – Corpo, Mente e Espírito” inclui:

Coffee-break especial

Surpresas exclusivas preparadas pelas organizadoras

Vivências práticas guiadas por Regina e Pâmela, com base em técnicas terapêuticas e princípios cristãos

Reflexões e exercícios de respiração consciente, voltados para o equilíbrio emocional e espiritual

Durante a imersão, as participantes serão conduzidas a uma experiência de renovação da energia e da vitalidade, equilíbrio emocional e redução da ansiedade, reconexão com a fé e fortalecimento espiritual e, claro, redescoberta da autoestima, confiança e propósito.

Uma experiência para o corpo, a mente e o espírito

A Imersão Plenitude nasce da união da expertise de duas mulheres com propósitos complementares. Regina Pocay é terapeuta integrativa, educadora comportamental e palestrante, especialista em respiração consciente. Tem se destacado em projetos que promovem o autoconhecimento e a saúde emocional, sendo referência na disseminação de práticas que unem ciência, espiritualidade e propósito.

Pâmela Peterlevitz é psicóloga, suicidóloga e palestrante e atua em programas de saúde mental e prevenção, com foco em ressignificar dores e promover a valorização da vida. “Mais do que um evento, a Imersão Plenitude é uma experiência de reconexão com Deus e com você mesma. É um tempo de escuta, cura e fé viva”, destacam as organizadoras.

As vagas para participar da Imersão Plenitude são limitadas. Mais informações e inscrições podem ser obtidas pelo link https://www.instagram.com/imersao.plenitude/.

📍 Serviço

Imersão Plenitude: Corpo, Mente e Espírito

📅 15 de novembro de 2025

🕘 Das 9h às 13h

📍Jardim Botânico Plantarum | Nova Odessa

☕ Inclui: coffee-break, presentes exclusivos e vivências práticas

🎟️ Vagas limitadas

🚩Informações e inscrições: https://www.instagram.com/imersao.plenitude/

