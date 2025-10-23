Santa Bárbara seleciona trabalhos para o Projeto Gota d’Água 2025

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Educação, realizou a seleção dos trabalhos que representarão o município no Projeto Gota d’Água 2025 – Prêmio “Sua Gota Faz a Diferença”, iniciativa promovida pelo Consórcio PCJ que incentiva a conscientização sobre o uso responsável da água e a preservação dos recursos hídricos.

A reunião de avaliação ocorreu na última quarta-feira (15) e contou com a presença dos interlocutores Felipe Augusto Gasparotto e Mônica Tortelli, da equipe técnica do Departamento de Água e Esgoto (DAE), e Sandra Uetuki Nicoleti, da Secretaria Municipal de Educação (SME).

Foram recebidos 93 trabalhos, de 35 unidades escolares da Educação Infantil, Ensino Fundamental I e Ensino Fundamental II, distribuídos nas categorias Desenho (49), Vídeo (32) e Podcast (12). A equipe avaliadora destacou o empenho e a criatividade de alunos e professores em atividades que fortalecem a educação ambiental no município.

Todos os trabalhos inscritos serão encaminhados ao Consórcio PCJ, integrando a Biblioteca Digital do Projeto Gota d’Água, ampliando a visibilidade das produções barbarenses. Os vencedores do projeto serão revelados no dia 28 de novembro.

Os trabalhos que receberam Menção Honrosa e concorrerão ao Prêmio “Sua Gota Faz a Diferença” são:

Melhores Desenhos

Pedro Martins Lima – 3º ano A – EMEFEI “Profª Antônia Dagmar de A. Rosolen”

Hellen Beatriz da Silva Nunes – 4º ano A – EMEFEI “Prof. Augusto Scomparim”

Helena Moretti Nunes – 5º ano B – ADI Geraldo Rocha Campos

Melissa Dias Maciel Alexandre – 5º ano C – ADI Dr. “Euvaldo de Q. Dias” – Unidade I

Mariana Santos Petreca – 7º ano B – EE “José Gabriel de Oliveira”

Sophia Santos Teixeira – 7º ano A – EE “Coronel Luiz Alves”

Mariana Araújo Sacardi – 8º ano A – Colégio Ethos

Melhores Vídeos

Leonardo Souza Ribeiro – Jardim I A – CIEP “Angélica Sega Tremocoldi” – Unidade II

Lorena da Silva Ramos – Jardim I A – CIEP “Angélica Sega Tremocoldi” – Unidade II

Helena Lopes dos Santos – Jardim I B – CIEP “Angélica Sega Tremocoldi” – Unidade II

Pyetro Gabriel dos Anjos Morais – Jardim I B – CIEP “Angélica Sega Tremocoldi” – Unidade II

Lavínia Barboza Ribeiro – Jardim II A – CIEP “Angélica Sega Tremocoldi” – Unidade II

Lara Monção Nascimento – Jardim II B – CIEP “Angélica Sega Tremocoldi” – Unidade II

4º ano A – Colégio Exitus

5º ano A – EMEFEI “Anália de Lucca Furlan”

7º ano B – EE “José Gabriel de Oliveira”

Melhores Podcasts

Arthur Gomes Pimentel – Jardim II A – EMEI ” Prof. Cleiton de Oliveira”

Lucca Spadacio Souza – Jardim II A – EMEI ” Prof. Cleiton de Oliveira”

4º ano A – EMEFEI “Profª. Sônia Bataglia Cardoso”

6º anos A, B e C – Colégio Ideal

