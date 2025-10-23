Santa Bárbara seleciona trabalhos para o Projeto Gota d’Água 2025
A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Educação, realizou a seleção dos trabalhos que representarão o município no Projeto Gota d’Água 2025 – Prêmio “Sua Gota Faz a Diferença”, iniciativa promovida pelo Consórcio PCJ que incentiva a conscientização sobre o uso responsável da água e a preservação dos recursos hídricos.
Leia Mais notícias da cidade e região
A reunião de avaliação ocorreu na última quarta-feira (15) e contou com a presença dos interlocutores Felipe Augusto Gasparotto e Mônica Tortelli, da equipe técnica do Departamento de Água e Esgoto (DAE), e Sandra Uetuki Nicoleti, da Secretaria Municipal de Educação (SME).
Foram recebidos 93 trabalhos, de 35 unidades escolares da Educação Infantil, Ensino Fundamental I e Ensino Fundamental II, distribuídos nas categorias Desenho (49), Vídeo (32) e Podcast (12). A equipe avaliadora destacou o empenho e a criatividade de alunos e professores em atividades que fortalecem a educação ambiental no município.
Todos os trabalhos inscritos serão encaminhados ao Consórcio PCJ, integrando a Biblioteca Digital do Projeto Gota d’Água, ampliando a visibilidade das produções barbarenses. Os vencedores do projeto serão revelados no dia 28 de novembro.
Os trabalhos que receberam Menção Honrosa e concorrerão ao Prêmio “Sua Gota Faz a Diferença” são:
Melhores Desenhos
Pedro Martins Lima – 3º ano A – EMEFEI “Profª Antônia Dagmar de A. Rosolen”
Hellen Beatriz da Silva Nunes – 4º ano A – EMEFEI “Prof. Augusto Scomparim”
Helena Moretti Nunes – 5º ano B – ADI Geraldo Rocha Campos
Melissa Dias Maciel Alexandre – 5º ano C – ADI Dr. “Euvaldo de Q. Dias” – Unidade I
Mariana Santos Petreca – 7º ano B – EE “José Gabriel de Oliveira”
Sophia Santos Teixeira – 7º ano A – EE “Coronel Luiz Alves”
Mariana Araújo Sacardi – 8º ano A – Colégio Ethos
Melhores Vídeos
Leonardo Souza Ribeiro – Jardim I A – CIEP “Angélica Sega Tremocoldi” – Unidade II
Lorena da Silva Ramos – Jardim I A – CIEP “Angélica Sega Tremocoldi” – Unidade II
Helena Lopes dos Santos – Jardim I B – CIEP “Angélica Sega Tremocoldi” – Unidade II
Pyetro Gabriel dos Anjos Morais – Jardim I B – CIEP “Angélica Sega Tremocoldi” – Unidade II
Lavínia Barboza Ribeiro – Jardim II A – CIEP “Angélica Sega Tremocoldi” – Unidade II
Lara Monção Nascimento – Jardim II B – CIEP “Angélica Sega Tremocoldi” – Unidade II
4º ano A – Colégio Exitus
5º ano A – EMEFEI “Anália de Lucca Furlan”
7º ano B – EE “José Gabriel de Oliveira”
Melhores Podcasts
Arthur Gomes Pimentel – Jardim II A – EMEI ” Prof. Cleiton de Oliveira”
Lucca Spadacio Souza – Jardim II A – EMEI ” Prof. Cleiton de Oliveira”
4º ano A – EMEFEI “Profª. Sônia Bataglia Cardoso”
6º anos A, B e C – Colégio Ideal
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP