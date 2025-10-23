O Palmeiras não resistiu à altitude de Quito e perdeu na noite desta quinta-feira para a LDU por 3 a 0. O jogo válido pela fase semifinal da Copa Libertadores foi uma ducha de água fria no alviverde.
A LDU começou o jogo pressionando muito o Palmeiras. Nos primeiros minutos foram ataques perigosos e muita força do time Equatoriano. O primeiro gol saiu antes dos 20 com Villamil e aos 27 a partida já estava 2 a 0 para o time da casa.
O segundo gol foi anotado em cobrança de pênalti, após a bola bater na mão de Andreas Pereira dentro da área. Alzugaray bateu sem dar chances ao goleiro.
O Palmeiras sentiu a altitude e ficou muito dependente do atacante Victor Roque, isolado e que tentava produzir algum lance de ataque.
Ainda antes do final do primeiro tempo, o time equatoriano ampliou para três a zero. Bola vindo da direita cruzada na área sobrou pelo atacante Villamil fuzilar o goleiro Carlos Miguel, fazendo o segundo dele no jogo.
No segundo tempo, o Palmeiras mudou a postura após as trocas do técnico Abel Ferreira, mas não conseguiu diminuir o placar. A única grande chance foi já aos 37 quando o atacante sobrou na cara do gol, chutou e o arqueiro fez importante defesa.
Nos acréscimos, o meia Brayan Ramirez, da LDU, foi expulso por falta em Giay.
Palmeiras precisa reverter placar em casa
O jogo da volta acontece na próxima quinta-feira no Allianz Park e o Verdão precisa fazer uma remontada ‘perfeita’ para ir à final que acontece em Lima no final de novembro.
