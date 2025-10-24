Meu filho não come nada, e agora?

A seletividade alimentar é um dos maiores pesadelos dos pais na primeira infância

Estudos mostram que a recusa alimentar está presente em até 45% das crianças sem nenhum tipo de transtorno de desenvolvimento, e esse número pode chegar a 80% entre crianças com algum transtorno. Diante desse cenário, muitos pais — especialmente as mães — sentem-se perdidos, culpados e preocupados com os impactos que essa seletividade pode ter no desenvolvimento dos filhos.

Apesar da relevância do tema, ainda há uma grande carência de obras na literatura infantil que abordem a seletividade alimentar de forma acessível e acolhedora. É nesse contexto que nasce O menino que selecionava sabores, livro de Francisco Neto Pereira Pinto, recém-lançado e voltado para crianças, famílias, professores e profissionais da saúde infantil.

A obra é apresentada por Thalita Lin Netto Cândido, Dra em Ciências da Nutrição, que conduz uma conversa sensível e esclarecedora com adultos que convivem com crianças seletivas. A história acompanha um menino que, ao longo de sua jornada, aprende a lidar com os sabores que antes rejeitava, transformando sua relação com a comida em uma experiência de descoberta e afeto.

Com linguagem lúdica, ilustrações envolventes e abordagem empática, o livro oferece não apenas uma narrativa encantadora para os pequenos, mas também acolhimento e orientação para os adultos que enfrentam esse desafio diariamente.

