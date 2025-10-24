Uma manhã de sexta-feira marcada por uma tragédia em Americana. Um homem matou a esposa e, em seguida, tirou a própria vida dentro da residência do casal, localizada no bairro Vila Santa Catarina.

De acordo com informações preliminares, duas armas foram encontradas no local, que segue isolado pela Polícia Militar para o trabalho da perícia.

Tragedia ainda sem nomes

As identidades das vítimas ainda não foram divulgadas.

A ocorrência segue em andamento .

🕊️ Se você estiver passando por um momento difícil, procure ajuda.

O CVV (Centro de Valorização da Vida) oferece atendimento gratuito e sigiloso 24 horas por dia, todos os dias da semana, pelo telefone 188 ou pelo site www.cvv.org.br.

Falar é a melhor forma de encontrar apoio.