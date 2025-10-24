Santa Bárbara faz restauração ambiental em áreas atingidas por queimadas

O Município de Santa Bárbara d’Oeste iniciou o processo de restauração ambiental nas áreas impactadas com a queimada registrada no dia 21 de setembro. Nesta terça-feira (21) as equipes da Prefeitura realizaram o plantio de mudas de árvores na região do Jardim Firenze. Somente nesta área, de 6 hectares, serão plantadas 8 mil mudas.

Paralelo a isso, outras ações foram realizadas no período. Entre elas está a nova legislação que trata sobre as infrações administrativas ambientais no Município (Lei Complementar 360 de 2025), com endurecimento, agravantes e ampliação de penas aos responsáveis por queimadas.

“Trata-se de um importante trabalho, com a recuperação do corredor ecológico que liga fragmentos e ajuda muito no microambiente urbano, oferecendo equilíbrio ecológico. Iniciamos esta ação com as nossas equipes e teremos novos trabalhos, inclusive com o apoio do condomínio localizado na região. Aliás, toda a população está convidada a ajudar. Os interessados podem procurar pela Secretaria de Meio Ambiente para que todos nós, juntos, façamos essa recuperação”, afirmou o prefeito Rafael Piovezan.

