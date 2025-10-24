Americana: cães terapeutas levam descontração ao Núcleo de Especialidades

O Núcleo de Especialidades de Americana viveu uma manhã diferente e cheia de alegria com a visita dos cães terapeutas do projeto “Patas que Curam”, nesta quinta-feira (23). A iniciativa levou afeto e descontração aos pacientes e servidores da unidade, com momentos de interação e carinho que tornaram o ambiente mais leve e acolhedor.

A atividade foi conduzida pelo adestrador profissional Mateus Gardioni, idealizador do projeto, que utiliza a Pet Terapia como ferramenta de apoio emocional e bem-estar em ambientes de saúde. Durante a visita, os cães — das raças Golden Retriever, Shih Tzu e SRD (Sem Raça Definida), todos treinados e aptos para contato com o público — circularam pelos consultórios do Espaço TEA, pela recepção e pelos corredores do Núcleo, encantando pacientes, acompanhantes e profissionais.

“O projeto ‘Patas que Curam’ traz benefícios que vão muito além do entretenimento. A interação com os cães estimula sentimentos positivos, reduz o estresse e cria conexões emocionais importantes para quem está em tratamento”, destacou Mateus, eleito Melhor Adestrador pelo IBOPE nos anos de 2024 e 2025.

A coordenadora do Núcleo de Especialidades, Valeska Dalanezi, também ressaltou o impacto positivo da visita. “Foi um momento de leveza e alegria para todos nós. Ver o sorriso dos pacientes e o entusiasmo dos profissionais reforça o quanto o cuidado emocional é essencial dentro do ambiente de saúde”, afirmou.

O projeto segue protocolos rigorosos de higiene e segurança, garantindo o bem-estar dos pacientes e dos animais.

