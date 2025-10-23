A Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, realiza no sábado (01/11), a primeira edição do Drive Thru Ambiental, em parceria com a Coopersonhos, cooperativa de recicláveis do município. A ação tem como objetivo reforçar a consciência ambiental da população e incentivar a prática da separação correta de resíduos, promovendo o engajamento coletivo em torno da coleta seletiva.

O evento acontecerá das 8h às 12h, no estacionamento da prefeitura, que fica na avenida João Pessoa, 777 onde será montado um circuito para descarte. As entregas poderão ser feitas sem que as pessoas tenham que sair do carro. Serão aceitos materiais recicláveis como papel, papelão, embalagens plásticas, alumínio, metal, garrafas PET e embalagens longa vida. Também haverá pontos específicos para o descarte de eletrônicos, pilhas, baterias, recipientes de vidro intactos e óleo de cozinha usado.

Para cada tipo de descarte realizado, os participantes receberão produtos de limpeza doméstica como brinde. Além disso, a Secretaria de Meio Ambiente fará a doação de mudas de árvores e composto orgânico para quem quiser plantar em casa, incentivando o cuidado com o meio ambiente. Durante o evento, também será realizada uma gincana educativa, com atividades voltadas para o aprendizado sobre o descarte correto e o hábito de “jogar o lixo na lixeira certa”.

Na semana seguinte ao Drive Thru, a Secretaria de Meio Ambiente iniciará o projeto experimental de coleta seletiva porta a porta no bairro Jardim São Jorge e no Conjunto Habitacional 23 de Maio. Nesses locais, os moradores serão orientados sobre os dias e horários da coleta que será feita pela Coopersonhos. Os interessados em participar do projeto e receber sacola específica para separação de resíduos deverão se cadastrar na Secretaria, que fica na rua Heitor Penteado, 56, Centro, dentro do Instituto de Zootecnia (IZ).

De acordo com a Secretaria, o objetivo é estimular a consciência coletiva sobre o destino correto dos resíduos e fortalecer a atuação da Coopersonhos, que desempenha papel essencial na triagem e reaproveitamento dos materiais recicláveis no município.

“O 1º Drive Thru Ambiental de Nova Odessa marca o início de uma nova fase nas ações de sustentabilidade e educação ambiental, conectando a população ao compromisso de construir uma cidade mais limpa, consciente e responsável”, disse o secretário de Meio Ambiente, Rafael Brocchi.