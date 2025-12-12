Biblioteca Municipal de Americana tem funcionamento especial em dezembro

A Biblioteca Municipal “Professora Jandyra Basseto Pântano”, em Americana, terá funcionamento diferenciado na próxima semana. De 15 a 19 de dezembro, a Biblioteca funcionará apenas recebendo devolução de livros, das 9h às 17h.

A medida é necessária para a realização do balanço anual de atividades no local, bem como para conferência e atualização dos dados relativos ao acervo, além das ações de planejamento para 2026.

“A Biblioteca Municipal é um espaço de referência para a cultura de Americana. Este ano, a Biblioteca completou 70 anos com mais de 57 mil obras em seu acervo, realizando mais de 22 mil empréstimos e renovações de títulos. Este período de balanço anual é necessário para o planejamento estratégico das próximas ações”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

A Biblioteca, vinculada à Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, atende o público de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, na Praça Comendador Müller, 172, no Centro.

Para se cadastrar, é preciso comparecer ao local com documento de identidade e comprovante de residência. Após a inscrição, o usuário tem acesso ao acervo e pode solicitar empréstimos. Menores de 18 anos devem estar acompanhados de um responsável para realizar o cadastro. Mais informações pelos telefones (19) 3461-9157 e (19) 3461-5121.

