Procon Americana recebe kits de informática para reforçar atendimento ao consumidor

A Prefeitura de Americana foi contemplada com novos equipamentos de informática entregues pelo Governo do Estado de São Paulo para uso nos atendimentos do Procon (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor). A cerimônia de entrega foi realizada nesta quarta-feira (10), no Museu da Inclusão, em São Paulo, e contou com a participação do diretor do Procon Americana, Estevão Luis Cardoso Pavan, e do secretário municipal de Gestão de Convênios, Vinícius Zerbetto.

Ao todo, Americana recebeu 13 kits e um notebook, que somados totalizam o valor de R$ 50.779,00. Os kits são compostos por monitor, CPU, teclado, mouse e impressora e vão contribuir para a modernização e melhora na qualidade dos serviços prestados pelo órgão municipal.

“Receber esses materiais de informática para equipar o nosso Procon é mais uma conquista para fortalecer o órgão na defesa dos consumidores de Americana”, enfatizou Estevão.

A destinação dos itens ao município é proveniente de emenda parlamentar do deputado federal Celso Russomanno, intermediada pela vereadora Jacira Chávare. A Secretaria de Gestão de Convênios e a unidade do Procon de Americana conduziram os trâmites junto à Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-SP).

Zerbetto destacou o empenho dedicado para a conquista. “Mais uma importante solenidade realizada pela Fundação Procon-SP, órgão vinculado à Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo. Com emenda do deputado Celso Russomanno, foi possível a entrega dos materiais de informática para o Procon fortalecer suas atividades e continuar garantindo os direitos dos cidadãos americanenses”, afirmou.

O repasse contemplou os Procons municipais conveniados com a Fundação Procon-SP, que mantêm ações voltadas às políticas públicas de proteção ao consumidor.

Procon de Hortolândia recebe novo veículo

O PROCON (Programa de Defesa e Proteção do Consumidor) de Hortolândia, órgão vinculado à Prefeitura, continua o reforço das ações para entregar serviços de excelência à população. Na manhã desta quinta-feira (11/12), um novo carro que será usado para fiscalização na cidade foi apresentado no Paço Municipal Prefeito Angelo Augusto Perugini – Palácio dos Migrantes, ao prefeito Zezé Gomes. A concessão do veículo e de cinco computadores, um notebook e uma impressora ao município é fruto da parceria entre o Ministério da Justiça e Cidadania do Governo Federal com a Secretaria de Justiça e Cidadania do Governo Estadual e a Fundação Procon, à qual Hortolândia é conveniada. “As parcerias são importantes para a cidade e, com isso, quem ganha é a população. Itens como estes entregues à Hortolândia são essenciais para aumentar, ainda mais, a qualidade e a rapidez no trabalho oferecido à quem precisa do órgão”, comentou o prefeito Zezé Gomes. Atualmente, Hortolândia conta com quatro fiscais de rua do Procon, ou seja, que realizam ações externas, além de dois carros, contando com o novo, entregue nesta quinta-feira. “Estar sempre atento para buscar melhorias e agilidade é importante e contribui com o trabalho oferecido às pessoas, paralelo ao desenvolvimento inteligente e sustentável para os próximos anos que acontece em Hortolândia. Continuaremos o trabalho que aumenta e melhora nossa estrutura”, observou a diretora do PROCON Hortolândia, Dra. Eliane Daluio Costa. ATENDIMENTO O PROCON Hortolândia funciona no Palácio dos Migrantes – Paço Municipal “Angelo Augusto Perugini”, rua Professora Celina Franceschini Bueno, nº 100, Jardim Metropolitan, Hortolândia/SP – CEP 13.184-792. Telefones: (19) 3965-1400 – Ramais 7022 / 7034, WhatsApp (19) 99635-4208, e-mail [email protected].

