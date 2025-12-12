Sumaré tem presos por roubo e tráfico de drogas em diferentes bairros

Ocorrências da Polícia Militar foram no Jardim Basilicata, Campo Belo e Parque das Nações

O 48º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) registrou, entre a tarde de quinta-feira (11) e a madrugada desta sexta-feira (12), três ocorrências distintas envolvendo roubo e tráfico de drogas em bairros de Sumaré. As ações resultaram em prisão de adultos, apreensão de um adolescente e recuperação de objetos roubados.

Roubo no Parque das Nações

Na tarde desta quinta-feira (11), policiais militares foram acionados após populares informarem que dois indivíduos haviam roubado uma mochila contendo celulares na Praça do Parque das Nações. A equipe encontrou suspeitos com as características indicadas na Rua Zuleika Rodrigues da Silva.

Ao perceberem a aproximação policial, os homens fugiram a pé e entraram em residências próximas. Com apoio de outras equipes, um dos envolvidos foi encontrado dentro de um imóvel. Ele confessou participação no roubo, afirmando que, junto com o comparsa que fugiu, subtraiu a mochila e os celulares usando um punhal/canivete para ameaçar a vítima.

Próximo ao ponto de fuga, os policiais localizaram o punhal/canivete utilizado no crime e os itens roubados. A vítima reconheceu o detido, que foi encaminhado ao Distrito Policial e permaneceu preso.

Tráfico de drogas no Campo Belo

Horas depois, na noite de quinta-feira (11), uma equipe em patrulhamento pela Rua Maria Blumer, no Parque Residencial Campo Belo, visualizou dois indivíduos — um deles segurando uma embalagem com porções de cocaína envoltas em plástico azul. O segundo carregava outra embalagem com crack e maconha e tentou repassar o material ao comparsa ao notar a aproximação policial.

Ambos foram detidos. Com o primeiro indivíduo, os PMs apreenderam 11 eppendorfs de cocaína e R$ 60. Ele confessou que havia acabado de assumir a venda de drogas no local e que receberia pelo período de trabalho. O segundo afirmou que estava ali para adquirir drogas “fiado”.

Os dois foram conduzidos ao Plantão Policial de Sumaré e ficaram presos à disposição da Justiça.

Menor traficando no Basilicata

Já na madrugada de sexta-feira (12), durante patrulhamento na Rua da Saúde, no Jardim Basilicata, policiais abordaram um adolescente conhecido por outras ocorrências de tráfico. Com ele foram encontrados entorpecentes e dinheiro.

O jovem foi levado ao Plantão Policial com o material apreendido. Após o registro do ato infracional, ele foi liberado à responsável legal.

