Americana Shopping anuncia a chegada da loja Lacoste

A chegada da Lacoste reforça o potencial econômico da região, impulsiona o fluxo qualificado de consumidores e fortalece Americana como novo polo de moda e investimentos

O Americana Shopping anuncia a inauguração da Lacoste, uma das marcas internacionais mais prestigiadas e reconhecidas do mundo, que passa a integrar o mix de operações do empreendimento a partir do dia 15 de dezembro. A chegada da grife francesa, ícone global do estilo casual-chique, representa um marco para Americana e evidencia o compromisso da administração do shopping em trazer para a cidade marcas de alto padrão e relevância mundial, conectando o município às principais tendências da moda internacional.

Com presença consolidada em mais de 120 países e famosa por seu icônico crocodilo verde, a Lacoste inaugura a nova unidade no Americana Shopping com um portfólio completo de roupas, calçados e acessórios premium, oferecendo ao público da região uma experiência de compras exclusiva, contemporânea e alinhada ao lifestyle mundialmente reconhecido da marca. As coleções apresentam a combinação equilibrada entre esportividade, elegância e autenticidade — atributos que posicionam a Lacoste como referência internacional desde sua fundação em 1933.

A chegada de uma marca desse porte também reforça o impacto econômico positivo que o Americana Shopping vem gerando para a cidade. Estudos do setor varejista mostram que a entrada de marcas internacionais em centros comerciais aumenta em até 18% o fluxo qualificado de consumidores e eleva em cerca de 12% o ticket médio regional, estimulando o desenvolvimento do comércio local e favorecendo a atração de novos investimentos.

Para a administração do Americana Shopping, o movimento é resultado direto de um trabalho estratégico e determinado, que busca inserir Americana de forma definitiva no roteiro de consumo contemporâneo.

“A chegada da Lacoste simboliza mais que uma nova loja: representa o reconhecimento do potencial econômico de Americana e do papel do shopping como destino de marcas de prestígio”, afirma Marilia Graciela, gerente de marketing do Americana Shopping. “Nosso foco é transformar o Americana Shopping em um verdadeiro polo de moda e estilo, trazendo para a cidade marcas que elevam seu posicionamento e conectam Americana às principais tendências do mercado nacional e internacional.” finaliza Marilia.

Sobre o Americana Shopping

Localizado em uma das principais avenidas da cidade, o Americana Shopping é um moderno centro de convivência que reúne marcas nacionais e internacionais, gastronomia, serviços e opções de entretenimento. Projetado para entregar conforto, conveniência e experiências diferenciadas, o empreendimento firma-se como novo ponto de encontro da região, conectando público, marcas e tendências em um ambiente acolhedor e contemporâneo.

Endereço: Av. Nossa Sra. de Fátima, 2370 – Vila Israel, Americana – SP

Horario de funcionamento:

Segunda a sábado das 10h00 às 22h00

Domingos e feriados: das 14h00 às 20h00

Estacionamento até 31.12.2025: 10$ a primeira hora

