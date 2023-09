Biblioteca Municipal recebe mostra fotográfica “Missão Amazônia” dia 11

A Mostra Fotográfica “Missão Amazônia: o ser e o existir da população ribeirinha” é o destaque a partir da próxima segunda-feira (11) na Biblioteca Municipal de Americana “Professora Jandyra Basseto Pântano” – Praça Comendador Müller, Centro.

O projeto é fruto da expedição do jornalista barbarense, Anderson Junque, junto à população ribeirinha, no Rio Negro, na selva amazônica. No total são 23 imagens que tratam da relação entre o tempo e o homem amazônico.

A exposição é gratuita e ficará aberta até o dia 28, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

“Convidamos todos para conhecerem essa mostra do jornalista Anderson Junque. Um trabalho valioso que está à disposição gratuitamente na nossa Biblioteca Municipal, mostrando a vida da população ribeirinha na Amazônia”, disse a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

LEIA TAMBÉM: Encontro de Veículos Antigos de Santa Bárbara acontece nos dias 16 e 17

Junque afirmou que está muito feliz em compartilhar com o público o resultado do seu trabalho em terras amazônicas.

“Eu já vivi muitas experiências expedicionárias. Elas sempre contribuem muito com a minha existência e com a vida de todos aqueles que têm contato com as imagens. Nesse trabalho, encontro o grande sentido da minha vida! Ter-me relacionado com o homem amazônico foi uma experiência que ampliou demais a minha visão de mundo. Ele, como eu, também é um brasileiro, mas possui uma forma de ver, e de se relacionar com a vida, especialmente com o tempo, muito diferente. E isso me dá uma certeza: a riqueza está na diferença! Foi essa proposta que eu busquei traduzir na mostra”, disse.

O padre salesiano José Ivanildo Melo, que viabilizou o trabalho do jornalista barbarense, afirmou que ele, como um homem amazônico, valoriza muito essa troca de conhecimento.

“Penso que as imagens que o Anderson capturou aqui vão ampliar a visão do homem amazônico para outros lugares – especialmente para o estado de São Paulo, onde a mostra vai circular com mais intensidade. E isso é valorizar o respeito ao outro. Isso é, em suma, garantir o diálogo, essencial na vida da coletividade”, avaliou.

O também padre salesiano, Marco Biaggi, que acompanhou os trabalhos do Anderson Junque, em Moçambique, afirmou que a comunidade terá a oportunidade de conhecer mais uma missão salesiana, agora no norte do Brasil.

“Ele esteve conosco em Moçambique, e retratou as missões salesianas em território africano. Dessa vez, vamos ter a oportunidade de conhecer outras perspectivas missionárias, em terras amazônicas”, afirmou.

O empresário Renato Squaiella, da Mittium Arquitetura de Negócios, patrocinador da exposição, afirmou que conhece o trabalho de fotografia documental e de educação do jornalista, como também a audiência em relação ao público educacional.

“Eu sou um empresário muito preocupado com a formação dos nossos jovens. O trabalho que o Junque realiza vai, exatamente, ao encontro das minhas perspectivas como empresário e como ser humano. Já estive no projeto de Moçambique e agora, também, no do Amazonas”, afirmou.

Serviço:

Evento: Mostra “Missão Amazônia: o ser e o existir da população ribeirinha”

Local: Biblioteca Municipal de Americana – Praça Comendador Muller, 172 – Centro, Americana;

Data: Entre 11/09 a 28/09;

Horário de visitação: 9h às 17h (segunda a sexta-feira);

Entrada: gratuita

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP