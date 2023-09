2ª fase dos Jogos Escolares de Nova Odessa tem início nesta segunda

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio das secretarias municipais de Esportes e de Educação, realiza na terça-feira (12/09), no Ginásio Municipal de Esportes Jaime Nércio Duarte “Carioba”, no Jardim Santa Rosa, a abertura da segunda fase dos Jogos Escolares 2023. O evento terá início às 18h30 e contará com desfile de 5 alunos de cada uma das 12 EMEFS (Escolas Municipais de Ensino Fundamental) que participarão da competição. As competições começam um dia antes, já na segunda-feira.

Ao todo, centenas de estudantes do 1º ao 5º ano vão disputar várias modalidades coletivas, entre elas, futsal (masculino/feminino), handebol (masculino/feminino), voleibol adaptado misto (câmbio), queimada, bola boliche e corrida com obstáculos. Os jogos acontecem entre os dias 11 e 29 deste mês. Os jogos acontecerão nas próprias escolas, e as disputas finais serão no Ginásio do Jardim Santa Rosa.

Os jogos começam logo pela manhã do dia 11, antecedendo a solenidade de abertura, com disputas entre as EMEF Almerinda Delega Delben x Paulo Azenha e EMEF Alvina Maria Adamson x Alzira Ferreira Delegá.

As disputas prosseguem no dia 12, com Alzira Ferreira Delegá x Alvina Maria Adamson e EMEF Dante Gazzeta x Alvina Maria Adamson. No dia 13, EMEF Augustina Adamson Paiva x Dante Gazzetta e EMEF Prefeito Simão Welsh x Vereador Avelino Xavier Alves “Poneis”.

As disputas continuam no dia 14, com EMEF Haldrey x Vereador Avelino Xavier Alves “Poneis”, EMEF Augustina Adamson Paiva x Paulo Azenha, e EMEF Prof. Salime Abdo x Vereador Avelino Xavier Alves “Poneis”. No dia 18/09, o confronto é entre EMEF Almerinda Delega Delben x Therezinha Antonia Malaguetta Merenda. Em seguida, virão as semifinais e finais dos Jogos Escolares 2023.

Os alunos dos 1ºs, 2ºs e 3ºs anos competirão nas modalidades de atletismo, queimada, bola/boliche vôlei adaptado (câmbio), futsal e handebol. E dos 4ºs e 5ºs apenas os alunos que foram selecionados pelos professores de Educação Física para participar do câmbio, handebol e futsal.

CIRCUITOS MOTORES

A primeira fase dos Jogos Escolares 2023 aconteceram no primeiro semestre, junto à Semana Municipal do Brincar. As atividades com “circuitos motores” foram realizadas dentro de cada unidade de CMEI (creche) ou EMEFEI (Pré-Escola e Ensino Fundamental 1).

A ideia é incentivar a prática pela atividade física e despertar o gostinho da criança pelo esporte. Portanto, na primeira etapa não houve competição, apenas diversão, e cada criança ganhou medalha de participação.

