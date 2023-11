Bicalho o brasileiro na lista dos melhores advogados do New York Times 2023

O Dr. Vinicius Bicalho, advogado licenciado nos Estados Unidos, Brasil e Portugal,

e fundador da Bicalho Consultoria Legal, alcançou um prestigiado reconhecimento em 2023 no renomado veículo New York Times, destacando-se como um dos advogados mais prestigiados da atualidade.

A distinção conferida pelo New York Times é um testemunho do comprometimento excepcional do Dr. Bicalho com a advocacia e sua dedicação incansável à promoção de uma imigração justa. Este reconhecimento não apenas celebra sua excelência profissional, mas também realça sua posição como o único representante brasileiro na seleta lista de profissionais mais prestigiados.

Ao longo de sua carreira, o Dr. Bicalho se destaca como uma figura notável, não apenas como um advogado respeitado, mas também como um dedicado professor na área. Seus esforços incansáveis na promoção de uma imigração justa refletem seu compromisso com valores fundamentais e a busca constante por contribuir para um mundo mais inclusivo.

“Estou extremamente feliz em ser reconhecido como um dos destaques neste prestigiado veículo de comunicação. No meu trabalho, busco oportunidades para que os brasileiros possam demonstrar ao mundo o que têm de melhor. Vou além das fronteiras, construindo pontes que conectam culturas e promovem a compreensão global. Este marco é de extrema importância para a minha carreira”, destaca o Dr. Bicalho.