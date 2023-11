Para incentivar o hábito de poupar, a campanha Poupança Premiada Sicredi entra na reta final, com prêmios semanais de R$ 5 mil

e o grande sorteio de R$ 1 milhão em 18 de dezembro. Desde março, a promoção, presente nos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, já premiou mais de 140 associados, totalizando R$ 2,5 milhões em prêmios ao longo da campanha.

Os associados participam da promoção a cada depósito de R$ 100 na poupança Sicredi, o que automaticamente gera um número da sorte para concorrer aos sorteios realizados pela Loteria Federal. Ao aderir a uma poupança programada, o poupador recebe números em dobro para participar.

“A poupança é uma modalidade segura e de fácil acesso. Para muitas pessoas, é a maneira mais simples de iniciar uma reserva financeira e colocar em prática um planejamento de orçamento, o que a torna atrativa para quem busca investimentos com baixo risco e liquidez imediata”, comentou a gerente de Desenvolvimento de Negócios da Central Sicredi PR/SP/RJ, Adriana Zandoná França.

Essa preferência dos brasileiros pela poupança foi confirmada pelo levantamento da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima). Segundo o Raio-X do Investidor, essa modalidade representa 26% da preferência dos entrevistados.

VANTAGENS DA POUPANÇA

— Descomplicada e sem surpresas: oferece uma remuneração garantida e não está sujeita a oscilações do mercado financeiro, como ações e fundos de investimentos;

— Um dos investimentos mais simples e seguros do Brasil, com regras definidas pelo Banco Central. Somente instituições autorizadas e fiscalizadas pelo órgão, como o Sicredi, podem oferecer o produto;

— Não há incidência de Imposto de Renda para pessoas físicas e jurídicas sem fins lucrativos.

— Sobre os valores aplicados na poupança, não há taxa de administração;

— Liquidez: o dinheiro depositado na poupança pode ser facilmente resgatado a qualquer momento, sem a necessidade de cumprir prazos ou pagar taxas;

— No Sicredi, os recursos investidos na poupança também fazem parte do resultado que volta para os associados da instituição, após aprovação nas assembleias da sua cooperativa.

ASSOCIADOS E ECONOMIA REGIONAL GANHAM COM CAMPANHA

Em Guarapuava (PR), a campanha contemplou uma associada com o prêmio especial de R$ 500 mil, sorteado em outubro em comemoração ao Dia Mundial da Poupança. Na edição de 2022 da promoção, uma associada de Ibaiti (PR) ganhou o prêmio especial de R$ 1 milhão, incentivando ainda mais a prática de reservar recursos financeiros. “Eu já trabalho com o Sicredi há anos. E um dia outro associado me falou: ‘Você viu que tá acontecendo a Poupança Premiada? Você deposita e concorre a prêmios.’ Depois disso, coloquei meu dinheiro na poupança porque ia começar a construir. Foi assim que entrei na promoção”, contou a vencedora.

Além dos benefícios diretos aos associados, a instituição financeira cooperativa fortalece as captações, gerando um impacto positivo regional. “Estimulamos a educação financeira e impulsionamos a captação de recursos que ajudam a fomentar o crédito rural e comercial nas regiões onde nossas cooperativas atuam. Dessa forma, fortalecemos o diferencial do círculo virtuoso do cooperativismo de crédito, que beneficia os associados, a economia local e garante mais prosperidade para a sociedade”, concluiu Adriana.

SOBRE O SICREDI

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos 7 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.500 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.

