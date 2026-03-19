Bichof cobra informações sobre manutenção dos semáforos em Nova Odessa

Requerimento questiona sobre a empresa responsável, possíveis débitos contratuais e situação de equipamentos que estariam inoperantes na cidade

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O vereador Paulinho Bichof (Podemos) apresentou o Requerimento nº 88/2026 solicitando ao prefeito municipal informações detalhadas sobre a manutenção dos semáforos em Nova Odessa. A iniciativa busca esclarecer como está sendo realizado o serviço, se existe empresa responsável contratada e quais medidas estão sendo adotadas para garantir o funcionamento adequado dos equipamentos de sinalização viária.

De acordo com o parlamentar, a solicitação foi motivada por reclamações de moradores que relatam problemas no funcionamento de semáforos em diferentes pontos da cidade, incluindo equipamentos desligados ou sem manutenção por longos períodos. Segundo ele, a situação pode comprometer a organização do trânsito e aumentar o risco de acidentes envolvendo motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.

No documento, o vereador pede que a Prefeitura informe se há empresa contratada para realizar a manutenção dos semáforos, qual o valor e prazo do contrato e se existem valores em aberto ou dívidas relacionadas ao serviço. Também solicita detalhes sobre o prazo médio para reparos após a constatação de defeitos e a relação dos semáforos que atualmente estão desligados ou sem funcionamento.

O requerimento ainda questiona desde quando os equipamentos estariam inoperantes, os motivos para eventuais atrasos na manutenção, se há cronograma para conserto e se foram registrados acidentes nos locais onde os semáforos permaneceram desligados ou sem manutenção.

“O funcionamento correto dos semáforos é fundamental para a segurança no trânsito. Precisamos entender como está sendo feita essa manutenção e garantir que a população não fique exposta a riscos nas vias da cidade”, destacou o vereador Paulinho Bichof.

O requerimento foi lido na sessão desta segunda-feira (16) e encaminhado ao Executivo.

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