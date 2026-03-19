Um caso de tráfico de drogas (maconha) foi descoberto por agentes da Guarda Municipal de Santa Bárbara d Oeste na noite desta quarta-feira depois que eles sentiram cheiro forte da droga em uma garagem dentro do bairro.

O caso aconteceu por volta das 18h40 e ninguém foi detido.

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GUARDA CIVIL MUNICIPAL Santa Bárbara d’Oeste-SP

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. APOIO 02 .🚨GCM JOSÉ .🚨GCM SILVA .🚨GCM JOELSON

APOIO DA EQUIPE 01 🚨 GCM SANDRIN

🚨GCM SERNAJOTO 🚨GCM ANDRADE

.📍DATA : 18 de Março .📍HORA: 18:40

.📍LOCAL: Ignacia Pinto de Campos bloco 195

🛑 APREENSAO DE DROGAS maconha

Esta equipe de APOIO TÁTICO em patrulhamento preventivo e ostensivo pela rua Ignácio Pinto de Campos , pelo bairro Conjunto Habitacional Roberto Romano , devido o alto índice de tráfico de drogas. Deparou com indivíduo de frente ao portão ao notar viatura adentrou rapidamente para interior do bloco, motivo que a equipe ingressou no intuito de localiza-lo porém sem êxito.

Ao realizar a averiguação foi verificado que a garagem de número 19 estava parcialmente aberta e saía do interior um forte odor de maconha, ao verificar foi contatado uma mochila com 917 porções de maconha pesando 1,150kg

1 tablet de maconha pesando 944g

4.000 pipetas com cocaína pesando 2,9 kg

17.000 pinos vazios

225 pedras de crack

Drogas contabilizadas no plantão policial, sendo toda drogas apreendida e fatos relatados em BO PC.

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