Um caso de tráfico de drogas (maconha) foi descoberto por agentes da Guarda Municipal de Santa Bárbara d Oeste na noite desta quarta-feira depois que eles sentiram cheiro forte da droga em uma garagem dentro do bairro.
O caso aconteceu por volta das 18h40 e ninguém foi detido.
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GUARDA CIVIL MUNICIPAL Santa Bárbara d’Oeste-SP
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. APOIO 02 .🚨GCM JOSÉ .🚨GCM SILVA .🚨GCM JOELSON
APOIO DA EQUIPE 01 🚨 GCM SANDRIN
🚨GCM SERNAJOTO 🚨GCM ANDRADE
.📍DATA : 18 de Março .📍HORA: 18:40
.📍LOCAL: Ignacia Pinto de Campos bloco 195
🛑 APREENSAO DE DROGAS maconha
Esta equipe de APOIO TÁTICO em patrulhamento preventivo e ostensivo pela rua Ignácio Pinto de Campos , pelo bairro Conjunto Habitacional Roberto Romano , devido o alto índice de tráfico de drogas. Deparou com indivíduo de frente ao portão ao notar viatura adentrou rapidamente para interior do bloco, motivo que a equipe ingressou no intuito de localiza-lo porém sem êxito.
Ao realizar a averiguação foi verificado que a garagem de número 19 estava parcialmente aberta e saía do interior um forte odor de maconha, ao verificar foi contatado uma mochila com 917 porções de maconha pesando 1,150kg
1 tablet de maconha pesando 944g
4.000 pipetas com cocaína pesando 2,9 kg
17.000 pinos vazios
225 pedras de crack
Drogas contabilizadas no plantão policial, sendo toda drogas apreendida e fatos relatados em BO PC.
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