Funcionária de supermercado é ameaçada em tentativa de roubo e fica abalada em Sumaré

Uma tentativa de roubo registrada na noite desta terça-feira (18) deixou uma jovem de 27 anos bastante abalada em Sumaré (SP). A vítima, funcionária do supermercado Good Bom, foi abordada por um indivíduo enquanto saía do trabalho.

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Segundo o registro da Polícia Civil, a jovem caminhava falando ao telefone com o namorado quando percebeu que estava sendo seguida. Pouco depois, o suspeito se aproximou e passou a fazer ameaças, afirmando estar armado e ordenando que ela não corresse, sob risco de ser atingida.

Em estado de pânico, a funcionária conseguiu fugir e se refugiar em uma farmácia próxima. O namorado foi acionado e, rapidamente, a Polícia foi chamada para atender a ocorrência.

Ainda conforme o boletim, a vítima descreveu as características do suspeito e realizou o reconhecimento de forma clara, confirmando que se tratava do mesmo homem que tentou roubar seu celular.

Apesar de não ter sofrido ferimentos físicos, a jovem ficou visivelmente abalada emocionalmente após a situação de ameaça, evidenciando o impacto psicológico da violência.

O caso foi registrado como tentativa de roubo e segue sob investigação da Polícia Civil.

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