SBO Por Elas: palestra da OAB e aulão do QualiVida no Jardim Europa
A programação do SBO Por Elas 2026, iniciativa promovida pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste em alusão ao Mês da Mulher, teve sequência no último fim de semana com atividades voltadas à informação, saúde e bem-estar das mulheres barbarenses.
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Na sexta-feira (13), a sede da subseção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Santa Bárbara d’Oeste recebeu a palestra “Menopausa e nutrição”, ministrada pela nutricionista Júlia Lucchini. Durante o encontro, foram abordados aspectos relacionados à alimentação e aos cuidados com a saúde durante o período da menopausa, com orientações voltadas à qualidade de vida, ao equilíbrio do organismo e ao bem-estar feminino.
Já no sábado (14), a Praça Rossi Armênio, no Jardim Europa, foi palco de um aulão de condicionamento físico promovido pelo programa QualiVida, da Secretaria Municipal de Esportes. Aberta ao público, a atividade reuniu participantes em um momento de movimento, integração e incentivo à adoção de hábitos saudáveis.
O SBO Por Elas reúne, ao longo do mês de março, uma série de ações promovidas pela Prefeitura em parceria com instituições e entidades do município, com o objetivo de oferecer informação, acolhimento e oportunidades de fortalecimento às mulheres. A abertura da programação ocorreu no último dia 7, no Centro de Referência em Saúde da Mulher.
Atividades
As atividades continuam nesta semana com novas ações. Na sexta-feira (20), às 19 horas, a Casa de Maria recebe um ciclo de palestras com o delegado titular da Delegacia de Defesa da Mulher de Santa Bárbara d’Oeste, Leonardo de Freitas Silva, a advogada especialista em direito de família e sucessões Mayne Hortense e a neuropsicóloga e psicóloga clínica Neusa Strambek. O encontro contará ainda com a participação da Secretaria Municipal de Promoção Social, do Serviço Social em Promoção da Cidadania Imaculada Conceição e do projeto Anjo da Guarda da Mulher, da Guarda Civil Municipal.
Já no sábado (21), das 8 às 13 horas, o Complexo Regional de Saúde do Jardim Pérola sediará uma ação especial com aulão de alongamento do QualiVida, solicitação de mamografia, coleta de papanicolau, testes rápidos de HIV, hepatites B e C e sífilis, além de aferição de pressão arterial, teste de glicemia e orientações em saúde.
A programação será encerrada no dia 28 de março, com a tradicional Caminhada SBO Por Elas, com percurso de 3 quilômetros entre o Santa Bárbara Mall e o Parque dos Ipês, reunindo atividades esportivas, serviços gratuitos e atrações para toda a família.
O SBO Por Elas é uma realização da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio do Fundo Social de Solidariedade e das secretarias de Promoção Social, Saúde, Governo, Esporte, Desenvolvimento Econômico, Educação, Cultura e Turismo e Sesetran (Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil), em parceria com diversas instituições e entidades do município.
Veja a programação do SBO Por Elas nas próximas semanas
Sexta-feira, 20 de março, às 19h
Local: Casa de Maria (Rua Mococa, 510 – Planalto do Sol II)
Palestras
- Leonardo de Freitas Silva, delegado titular da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Santa Bárbara
- Mayne Hortense, advogada especialista em direito de família e sucessões
- Neusa Strambek, neuropsicóloga e psicóloga clínica
- Participação ainda da Secretaria Municipal de Promoção Social, do Serviço Social em Promoção da Cidadania Imaculada Conceição e do projeto Anjo da Guarda da Mulher, da GCM (Guarda Civil Municipal)
Sábado, 21 de março, das 8 às 13 horas
Local: Complexo Regional de Saúde do Jardim Pérola (Rua do Couro, 725)
- Aulão de alongamento com o programa QualiVida
- Solicitação de mamografia
- Coleta de papanicolau
- Testes rápidos de HIV, Hepatite B e C e Sífilis
- Aferição de pressão arterial, teste de glicemia e orientação em saúde (Faculdade Anhanguera)
Sábado, 28 de março, das 7h30 às 11h
Locais: Santa Bárbara Mall (Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1.102 – Jardim Belo Horizonte) e Parque dos Ipês (Avenida Corifeu de Azevedo Marques, s/nº, Jardim Belo Horizonte)
Caminhada de 3km
- 7h30 | Concentração no Santa Bárbara Mall (retirada de camisetas por ordem de chegada e mediante doação de 1 litro de leite para o Fundo Social)
- 7h45 | Aquecimento às 7h45 (Academia Hashtag)
- 8h | Saída da Caminhada até o Parque dos Ipês
Parque dos Ipês
- Recepção com frutas e água
- Espaço QualiVida com aula de dança – Hashtag (8h40) e passinho – Amigos do Flashback (9h30)
- Recreação infantil – Serviço Imaculada
- Oferta de serviços pela FHO (Fundação Hermínio Ometto)
- Serviço de higienização de óculos com a Ótica Pires
- Balança de bioimpedância (Academia Hashtag)
- Food Trucks
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