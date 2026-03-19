SBO Por Elas: palestra da OAB e aulão do QualiVida no Jardim Europa

A programação do SBO Por Elas 2026, iniciativa promovida pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste em alusão ao Mês da Mulher, teve sequência no último fim de semana com atividades voltadas à informação, saúde e bem-estar das mulheres barbarenses.

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Na sexta-feira (13), a sede da subseção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Santa Bárbara d’Oeste recebeu a palestra “Menopausa e nutrição”, ministrada pela nutricionista Júlia Lucchini. Durante o encontro, foram abordados aspectos relacionados à alimentação e aos cuidados com a saúde durante o período da menopausa, com orientações voltadas à qualidade de vida, ao equilíbrio do organismo e ao bem-estar feminino.

Já no sábado (14), a Praça Rossi Armênio, no Jardim Europa, foi palco de um aulão de condicionamento físico promovido pelo programa QualiVida, da Secretaria Municipal de Esportes. Aberta ao público, a atividade reuniu participantes em um momento de movimento, integração e incentivo à adoção de hábitos saudáveis.

O SBO Por Elas reúne, ao longo do mês de março, uma série de ações promovidas pela Prefeitura em parceria com instituições e entidades do município, com o objetivo de oferecer informação, acolhimento e oportunidades de fortalecimento às mulheres. A abertura da programação ocorreu no último dia 7, no Centro de Referência em Saúde da Mulher.

Atividades

As atividades continuam nesta semana com novas ações. Na sexta-feira (20), às 19 horas, a Casa de Maria recebe um ciclo de palestras com o delegado titular da Delegacia de Defesa da Mulher de Santa Bárbara d’Oeste, Leonardo de Freitas Silva, a advogada especialista em direito de família e sucessões Mayne Hortense e a neuropsicóloga e psicóloga clínica Neusa Strambek. O encontro contará ainda com a participação da Secretaria Municipal de Promoção Social, do Serviço Social em Promoção da Cidadania Imaculada Conceição e do projeto Anjo da Guarda da Mulher, da Guarda Civil Municipal.

Já no sábado (21), das 8 às 13 horas, o Complexo Regional de Saúde do Jardim Pérola sediará uma ação especial com aulão de alongamento do QualiVida, solicitação de mamografia, coleta de papanicolau, testes rápidos de HIV, hepatites B e C e sífilis, além de aferição de pressão arterial, teste de glicemia e orientações em saúde.

A programação será encerrada no dia 28 de março, com a tradicional Caminhada SBO Por Elas, com percurso de 3 quilômetros entre o Santa Bárbara Mall e o Parque dos Ipês, reunindo atividades esportivas, serviços gratuitos e atrações para toda a família.

O SBO Por Elas é uma realização da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio do Fundo Social de Solidariedade e das secretarias de Promoção Social, Saúde, Governo, Esporte, Desenvolvimento Econômico, Educação, Cultura e Turismo e Sesetran (Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil), em parceria com diversas instituições e entidades do município.

Veja a programação do SBO Por Elas nas próximas semanas

Sexta-feira, 20 de março, às 19h

Local: Casa de Maria (Rua Mococa, 510 – Planalto do Sol II)

Palestras

Leonardo de Freitas Silva, delegado titular da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Santa Bárbara

Mayne Hortense, advogada especialista em direito de família e sucessões

Neusa Strambek, neuropsicóloga e psicóloga clínica

Participação ainda da Secretaria Municipal de Promoção Social, do Serviço Social em Promoção da Cidadania Imaculada Conceição e do projeto Anjo da Guarda da Mulher, da GCM (Guarda Civil Municipal)

Sábado, 21 de março, das 8 às 13 horas

Local: Complexo Regional de Saúde do Jardim Pérola (Rua do Couro, 725)



Aulão de alongamento com o programa QualiVida

Solicitação de mamografia

Coleta de papanicolau

Testes rápidos de HIV, Hepatite B e C e Sífilis

Aferição de pressão arterial, teste de glicemia e orientação em saúde (Faculdade Anhanguera)

Sábado, 28 de março, das 7h30 às 11h

Locais: Santa Bárbara Mall (Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1.102 – Jardim Belo Horizonte) e Parque dos Ipês (Avenida Corifeu de Azevedo Marques, s/nº, Jardim Belo Horizonte)

Caminhada de 3km

7h30 | Concentração no Santa Bárbara Mall (retirada de camisetas por ordem de chegada e mediante doação de 1 litro de leite para o Fundo Social)

7h45 | Aquecimento às 7h45 (Academia Hashtag)

8h | Saída da Caminhada até o Parque dos Ipês

Parque dos Ipês



Recepção com frutas e água

Espaço QualiVida com aula de dança – Hashtag (8h40) e passinho – Amigos do Flashback (9h30)

Recreação infantil – Serviço Imaculada

Oferta de serviços pela FHO (Fundação Hermínio Ometto)

Serviço de higienização de óculos com a Ótica Pires

Balança de bioimpedância (Academia Hashtag)

Food Trucks

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