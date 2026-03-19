A ‘CEI das Calçadas’ ganha assinaturas em Nova Odessa

Seis vereadores assinam requerimento de abertura para investigar possível dinheiro pago e não investido em obras de construção de calçadas

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Seis dos nove vereadores de Nova Odessa assinavam, nesta quarta-feira (18), o requerimento de abertura de uma CEI (Comissão Especial de Inquérito) para apurar possíveis irregularidades envolvendo a construção de calçadas no município.

Além do vereador André Faganello (Podemos), que propôs a ‘CEI das Calçadas’ (ou ‘CEI do Concreto’), assinaram o documento: Lico Rodrigues (PSD), Marcelo Maito (União), Paulinho Bichof (Podemos), Paulo Porto (PSD) e Priscila Peterlevitz (União).

Faganello havia publicado, em redes sociais, uma série de oito vídeos na qual trouxe um dossiê chamado por ele de “O Escândalo do Concreto Invisível”. Foi apontado que mais de R$ 4,4 milhões em verbas públicas teriam ‘desaparecido’, montante que deveria ser aplicado na construção de calçadas e foi pago, mas parte das obras correspondentes não foi executada.

Nos vídeos, o parlamentar expôs detalhes de diversas obras após meses de investigações, envio de requerimentos, juntada de documentos oficiais das respectivas compras e também de sindicâncias realizadas pela Administração Municipal para apurar situações supostamente irregulares envolvendo servidores.

O objetivo do dossiê de Faganello é acionar o Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) e o Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP), por se tratar de possíveis crimes contra a administração pública.

À imprensa a Prefeitura tem informado que realizou o procedimento para averiguar e apurar as irregularidades apontadas neste caso, inclusive oficiando o MP-SP e tomando as medidas judiciais pertinentes. No entanto, Faganello alega que a Administração Municipal não encaminhou ao Ministério Público os casos.

O Novo Momento apurou que os vereadores integrantes da base governista sofreram, e estão sofrendo, pressão para a retirada de assinaturas do requerimento da CEI. Com a manutenção das seis assinaturas, o requerimento será lido na próxima sessão, na segunda-feira (dia 23). Com desistências, a tramitação é mais lenta.

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