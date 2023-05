Bill volta pra Alesp e perto do PL

Nome forte na disputa da sucessão do prefeito Leitinho, o ex-prefeito Bill

Vieira de Souza (PSDB) voltou a ocupar cargo no Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo). Prefeito entre 2013 e 2020, o ainda tucano vai trabalhar na Prodesp. Nos últimos anos, ele esteve por duas vezes no comando da Agencamp e também trabalhou no gabinete do deputado Barros Munhoz.

Do mesmo partido do governador, o líder regional Ricardo Molina levou o ex-secretário de Saúde de BVS Vanderlei Cocato para o Republicanos e obteve a garantia que VC terá legenda para concorrer contra Leitinho e o tucano (se for o caso).

Nos bastidores políticos de Nova Odessa, a conversa é que Bill está perto de assumir o PL nas próximas semanas. O partido do ex-presidente Bolsonaro e do presidente da Alesp André do Prado está ‘sem dono’ na cidade desde abril.

