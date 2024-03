A previsão de polarização entre o prefeito Leitinho e o ex-Bill

foi confirmada na primeira pesquisada registrada e divulgada este ano. Bill Vieira de Souza (PL), que governou a cidade entre 2013 e 2020, aparece numericamente à frente de Leitinho Schooder (PSD), que venceu a eleição de 2020 em cima do grupo do então tucano.

A pesquisa, divulgada pela VTV/SBT, foi feita pelo Instituto Vox Brasil e também colocou no ‘disco’ apresentado aos eleitores os nomes do vereador Cabo Natal, do ex-secretário de Saúde Vanderlei Cocato, a atual Chefe de Gabinete da Prefeitura Carla Lucena e da presidente da Acino (Associação Comercial) Juçara Rosolen.

Natal e Cocato estão hoje no mesmo partido e não serão concorrentes. O vereador mais votado na ultima eleição, tendo 4,5% das intenções de voto, seguido do Ex-secretário de Saúde de Nova Odessa Vanderlei Cocato com 3,8%, Carla Lucena com 3,4% e Juçara com 1,9% das intenções de voto.

Foram ouvidos 470 eleitores e a pesquisa aconteceu entre os dias 14 e 25 de março de 2024.

A margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%

MARGEM DE ERRO E REJEIÇÃO– Bill aparece com 35,7% e Leitinho tem 31,5%. O nome do PL pode variar entre 31,7% e 39,7% dentro da margem de erro. E Leitinho pode ir de 27,5% a 35,5%.

