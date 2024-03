Santa Bárbara terá novo “mall” e mais uma unidade do supermercado Davita

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, anunciou nesta sexta-feira (22) a construção da nova loja do Supermercados Davita e de um Mall na Avenida Antônio Pedroso, importante via do Município. Os detalhes do projeto foram apresentados em reunião que contou com a presença dos empreendedores, no Gabinete do Prefeito.

O empreendimento terá mais de 13 mil m² de área construída, sendo que 2.500 m² serão da loja do Davita, com instalações modernas, sustentáveis e tecnológicas. O Mall será formado por 20 lojas e o estacionamento do empreendimento terá 280 vagas, divididos em térreo e pavimento inferior. Mais de 200 empregos diretos serão gerados entre o Davita e o Mall.

“Pessoal que passa ali pela Pedroso, perto da ETEC – onde inclusive duplicamos e remodelamos todo o viário – estava curioso pra saber o que é aquela obra ali ao lado. E hoje falamos dela: é o novo Supermercado Davita e o novo Mall de Santa Bárbara. São mais 200 empregos diretos que serão gerados. Mais pessoas e famílias que passarão a sonhar com seu imóvel próprio, com seu carro novo, com aquela viagem tão esperada, com novos objetivos sendo realizados”, comentou o prefeito.

“Santa Bárbara se apresenta hoje como o local certo para quem quer empreender e quem quer encontrar qualidade de vida. Prova disso é a região onde está obra ocorre: uma profunda transformação. Uma história com começo, meio e que continua sendo escrita, de uma forma cada vez melhor. É só puxarmos em nossas memórias o que era esse local anos atrás e ver as mudanças que por ali continuam. O Desenvolvimento Econômico e Social avança a passos largos em Santa Bárbara. Não foi fácil chegar a este momento. Exigiu muita coragem, árduo trabalho e a dedicação de todos. Hoje a Santa Bárbara que nós temos é aquela que sonhamos. E posso garantir a vocês: continuamos a sonhar com novos objetivos”, acrescentou Rafael Piovezan.

Participaram da reunião os representantes da AVT Incorporadora, Roberto Faé, Felipe Giannetti e Joesef Kattan, os representantes Grupo CR, Rogério Rossi e Amadeu Rossi, os representantes do Supermercados Davita, José Vichesse e Alexandre Vichesse, além do engenheiro Emerson Jordão e do arquiteto Leandro Antunes.