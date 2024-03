Mecânico vai preso após denúncia anônima de tráfico de drogas

A Polícia Civil do Estado de São Paulo, através da DISE de Americana, deflagrou, no início da manhã desta quinta-feira (21), a Operação “EUROPA”, com o objetivo de combater o tráfico e a distribuição de drogas em Santa Bárbara D’Oeste.

Depois de receberem denúncias anônimas na Sede da DISE noticiando a existência de uma provável “CASA BOMBA” destinada ao armazenamento de drogas no bairro Frezarin, foram iniciadas investigações e diligências para apurar tal fato. Durante as investigações, os policiais da DISE conseguiram determinar o provável endereço destinado ao armazenamento de drogas e o responsável pela custódia criminosa.

Durante a Operação Policial para o cumprimento do mandado de busca, o indivíduo alvo das investigações foi localizado em seu emprego, uma oficina de motocicletas. Cientificado a respeito do mandado judicial, já confessou aos investigadores da DISE que realmente armazenava drogas e armas em sua residência. Ao serem concluídas, as buscas revelaram 02 armas de fogo, sendo 01 pistola e 01 revólver, ambas com a numeração suprimida, 53 munições íntegras, 01 Tijolo de Pasta Base de Cocaína, 01 Tijolo de Crack, 17 porções de cocaína, 05 pedras de Crack, 03 balanças de precisão, 01 celular, diversos itens para a preparação de drogas, além de R$276,00.

Diante dos fatos como se apresentavam, foi dada voz de prisão em flagrante ao investigado pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Ele foi conduzido, juntamente com as apreensões para a Sede da DISE.

A ocorrência foi apresentada à Autoridade Policial, que tomou ciência dos fatos e corroborou a voz de prisão em flagrante delito. Após serem adotadas as medidas cabíveis de Polícia Judiciária, o indiciado foi submetido a exame cautelar e posteriormente escoltado à Cadeia Pública de Sumaré onde aguardará por Audiência de Custódia.

