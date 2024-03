Tivoli Shopping tem nova edição do CineMaterna na próxima terça, dia 26

A comédia brasileira “Os Farofeiros 2” será exibida em nova edição do CineMaterna, projeto dedicado às mamães e seus bebês, que acontece na próxima terça-feira, dia 26, às 14h, no Tivoli Shopping.

O filme retrata a história dos colegas de trabalho Alexandre, Lima, Rocha e Diguinho, que foram presenteados pela empresa para uma viagem à Bahia, juntamente com suas famílias. Entre problemas e imprevistos hilários, a viagem acaba se tornando um verdadeiro desastre.

A cada dois meses, o CineMaterna promove sessões especiais de cinema, com o objetivo de proporcionar lazer e diversão às mães e filhos de até um ano e meio.

Além da escolha de filmes ser feita através de votação, a sala de cinema é especialmente preparada para os bebês, com som mais baixo, ar condicionado em temperatura suave e iluminação leve.

Como essa sessão é programada para oferecer conforto e facilidades, o ambiente também conta com trocadores equipados com fraldas, pomadas e lenços umedecidos, que podem ser usados gratuitamente.

A sala do cinema possui, ainda, um tapete especial para bebês que já andam ou engatinham, e um “estacionamento” para os carrinhos de bebê. Além disso, mães voluntárias estão presentes para recepcionar o público e prestar ajuda quando necessário.

Para curtir a sessão do CineMaterna não é preciso reservar lugares, basta ir ao cinema no dia e hora da exibição. As 10 primeiras mães ou responsáveis pela criança ganharão a entrada de cortesia – distribuídas cerca de meia hora antes do início. Para isso, é só procurar por uma voluntária CineMaterna na bilheteria do cinema.

SERVIÇO:

Sessão CineMaterna

Filme: “Os Farofeiros 2”

Data: terça-feira, 26 de março

Horário: 14h

Local: Moviecom Cinemas do Tivoli Shopping

