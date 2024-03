Chuvas isoladas estão previstas para os próximos dias na região

Chuvas isoladas, daquelas que costumam fazer estragos em pouco tempo, estão previstas para os próximos dias na região.

Segundo o Inmet, Instituto Nacional de Meteorologia, a partir desta sexta-feira o tempo já muda e deve começar a chover. Veja a previsão:

SEXTA-FEIRA (22)- Com mínima de 20ºC e máxima de 28ºC, a previsão é de chuva ao longo do dia e noite com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

SÁBADO (23)- A temperatura cai um pouco mais com mínima de 19ºC e máxima de 22ºC. Há previsão de muitas nuvens com chuvas isoladas de manhã e à tarde. À noite é esperado tempo nublado com chuva.

DOMINGO (24)- Para encerrar o fim de semana o frio continua com a previsão de mínima de 19ºC e máxima de 21ºC. Todo o dia e também noite é esperada chuva isolada e muitas nuvens.

Na segunda e terça-feira a temperatura volta a subir, mas chuva ainda é esperada.

Mais notícias da cidade e região