Bill lidera com folga corrida para estadual em Nova Odessa

O ex-prefeito Bill Vieira de Souza (PL) lidera com folga corrida para deputado estadual em Nova Odessa. Ele aparece com 40% das intenções de voto em levantamento feito no dia 7 de junho na cidade. Em segundo lugar vem o campeão de votos na cidade em 2022 Ricardo Molina (Republicanos), que tem 13,4%. Vice-prefeito e nome cotado para ser ‘testado’ nas urnas como candidato a estadual, Alessandro Mineirinho (União) vem com 11,5% em terceiro lugar.

Mineirinho e Molina estão tecnicamente empatados na segunda posição.

DALBEN E FRANCO– No ‘terceiro patamar’, mas na quarta e quinta posição, vêm o deputado Dirceu Dalben (Cidadania) e o filho do prefeito de Americana Chico Sardelli Franco (PL). Dalben tem 6,3% e Franco 5,9% das intenções de voto.

Os cinco nomes foram apresentados em pesquisa estimulada (disco) aos eleitores.

A pesquisa feita pela Memento Consultoria para o NovoMomento ouviu 480 pessoas no último sábado (7) em 5 regiões da cidade. A pesquisa tem margem de erro de 2% para mais ou para menos.

Também foram medidos nomes para deputado federal, a avaliação do governo Leitinho Schooder (PSD) e os maiores problemas da cidade. É a primeira pesquisa feita na cidade este ano. O NM também mediu nomes para governos e deputados em Americana e Santa Bárbara d’Oeste.

Bill cotado

Ele tem sido avaliado para vir candidato a deputado estadual no ano que vem. Ele já teria algumas prováveis dobradas, mas ainda dependem do partido para onde vai.

A primeira dobrada do ex-prefeito- e mais cotada- seria com o vereador de Sumaré Rai do Paraíso (Republicanos). Bill trabalha hoje na prefeitura de Sumaré no governo do irmão de Rai.

Rai é irmão do prefeito Henrique e manteria o nome que disputou as duas últimas eleições para federal na cidade- o prório Henrique. Mas para isso, BVS precisaria ir para o Republicanos e trocar de partido.

