Operação Inverno sai às ruas de Nova Odessa para acolher pessoas em situação de rua

A força-tarefa da “Operação Inverno” 2025 da Prefeitura de Nova Odessa promoveu na quarta-feira (11) mais um atendimento noturno à população em situação de rua, visitando locais de pernoite desta parcela mais vulnerável da comunidade. A equipe foi formada por dois agenda da Defesa Civil Municipal, uma assistente social do CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) e uma voluntária, totalizando 4 profissionais.

Foram visitados 7 locais já mapeados pelo Plano de Contingência e Proteção a Cidadãos em Situação de Rua, adotado desde 2021 pela gestão do prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) para evitar mortes por hipotermia e sofrimento humano causado pelo frio.

Entre os locais visitados regularmente nas ações noturnas, estão a Praça Central e a Estação Ferroviária, a Rodoviária Municipal, os jardins do Hospital e Maternidade Municipal, o Parque Linear do 23 de Maio e outras praças e áreas verdes.

Foram abordados seis cidadãos, e distribuídos mais 5 cobertores – totalizando 20 unidades entregues aos cidadãos em situação de rua desde o início da operação. As equipes também já distribuíram 8 blusas de frio encaminhadas pelo Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura.

“Eles têm elogiado muito o trabalho do Poder Público Municipal, e nos agradecido por estarmos cuidando deles nestes momentos de frio mais intenso. Além dos cobertores, temos em estoque colchões, cobertas, camisas, calças, sapatos, roupas femininas e roupas para crianças, para qualquer necessidade de atendimento a pessoas em situação de rua e também para afetados por alagamentos”, explicou o coordenador da Defesa Civil, Vanderlei Vanag.

Sempre que necessário, a ação intersetorial mobiliza anualmente diversos órgãos do Poder Público visando prevenir eventuais mortes por hipotermia de pessoas altamente vulneráveis, a maioria da própria cidade, que se apartaram do convívio familiar por questões relacionadas ao vício em álcool e drogas.

Sempre que as temperaturas (ou a sensação térmica) baixam dos 13º graus Centígrados, uma equipe multidisciplinar da Prefeitura percorre os pontos identificados de pernoite de moradores em situação de rua distribuindo agasalhos e cobertores doados pela população e empresas da cidade ao Fundo Social e à Defesa Civil.

O Plano de Contingência vai além da distribuição de cobertores e blusas. Quando as temperaturas baixarem ainda mais, principalmente com vento e chuva fortes, as equipes também podem oferecer abrigamento temporário durante a noite em uma área de um Ginásio Municipal especialmente preparada para esta finalidade, com colchões e cobertores.

E, durante o dia, a equipe do CREAS mantém o trabalho constante de acolhimento aos cidadãos em situação de rua. Este acolhimento inclui o fornecimento de um kit de higiene pessoal, o preenchimento de um questionário social, apoio na obtenção de documentação e inscrição no CadÚnico do Governo Federal para programas sociais, entre outras medidas.

