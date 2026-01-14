O biquíni é sinônimo de verão, mas alguns hábitos simples do dia a dia fazem com que a peça desbote e perca a forma muito antes do esperado. Uso incorreto, lavagem inadequada e a escolha de materiais de baixa qualidade estão entre os principais fatores que fazem o biquíni durar menos do que deveria, aumentando o descarte e o consumo excessivo.

Com a crescente atenção ao consumo consciente, marcas de moda praia têm reforçado que a durabilidade começa tanto na escolha do produto quanto nos cuidados de rotina. A Arsie, marca brasileira especializada em beachwear, aposta em tecidos tecnológicos e mais resistentes, desenvolvidos para manter a forma, conforto e desempenho ao longo do tempo, desde que recebam os cuidados adequados após o uso.

“Não adianta o biquíni ter um tecido de qualidade se ele não for bem cuidado em casa. A durabilidade depende dessa combinação: bons materiais e hábitos simples no dia a dia, como lavar corretamente e evitar exposição excessiva ao sol”, afirma Karine Strapazzon, fundadora da Arsie.

Segundo a especialista, sete erros recorrentes estão entre os principais responsáveis pela redução da vida útil das peças:

1. Lavar o biquíni na máquina

A centrifugação e o atrito danificam as fibras do tecido. Marcas que trabalham com tecidos tecnológicos e mais duráveis, recomendam a lavagem sempre à mão.

2. Usar sabão comum ou produtos agressivos

Detergentes fortes, alvejantes e amaciantes aceleram o desgaste do tecido e o desbotamento das cores. O ideal é fazer uso do sabão neutro para a lavagem.

3. Não enxaguar após o uso no mar ou na piscina

Sal, cloro e areia comprometem a elasticidade do biquíni quando não são removidos logo após o uso. O mais indicado é tomar uma ducha logo após sair do mar ou da piscina.

4. Deixar a peça de molho por muito tempo

Esse hábito pode causar manchas e enfraquecer as fibras, reduzindo a vida útil da roupa. O correto é não deixar a peça de molho.

5. Secar ao sol forte

A exposição direta ao sol resseca o tecido e favorece a perda de cor. O ideal é secar à sombra e em local ventilado.

6. Não torcer as peças após a lavagem

Torcer o biquíni para retirar o excesso de água pode deformar o tecido, comprometer a elasticidade e danificar o bojo, quando houver. O mais indicado é pressionar suavemente a peça com uma toalha limpa, retirando o excesso de umidade sem forçar as fibras.

7. Escolher tecidos de baixa qualidade

Biquínis feitos com materiais inferiores tendem a deformar e perder sustentação rapidamente. A melhor aposta é em tecidos de melhor performance, incluindo opções produzidas a partir de garrafas PET recicladas, que mantêm forma, conforto e acabamento por mais tempo.