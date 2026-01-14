Hortolândia orienta população a se vacinar antes de viajar a outros países

Prefeitura alerta moradores que forem fazer viagens internacionais a receber vacinas contra Coqueluche, Difteria, Febre Amarela, Poliomielite, Sarampo e Tétano acidental

Você vai viajar para outros países neste início de ano? Se for, antes de curtir as férias, é bom verificar como está sua situação vacinal. A Prefeitura de Hortolândia orienta a população que for fazer viagens internacionais a se imunizar contra Coqueluche, Difteria, Febre Amarela, Poliomielite, Sarampo e Tétano acidental. O município segue a recomendação do Ministério da Saúde.

De acordo com a nota técnica emitida pelo órgão federal, tem sido constatado aumento de casos e ocorrência de surtos de Coqueluche, Difteria e Sarampo em vários países. Já a comprovação de vacinação contra a Febre Amarela é exigida em determinados países.

A nota ainda reforça a importância de se vacinar contra a Poliomielite para evitar o risco da reintrodução do vírus que causa a doença no Brasil. A nota também alerta sobre o risco ambiental de se contrair Tétano acidental. O contágio acontece pelo contato com solo, água, fezes e objetos contaminados com a bactéria causadora da doença. A bactéria entra no organismo por meio de cortes e ferimentos.

A enfermeira do Programa de Imunização do município, Ana Paula Fernandes, salienta que a orientação é que as pessoas se vacinem contra Coqueluche, Difteria, Poliomielite, Sarampo e Tétano acidental 15 dias antes da data da viagem. Já a vacinação contra Febre Amarela deve ser feita 10 dias antes da data da viagem.

A vacinação contra essas doenças pode ser feita diariamente, das 8h às 15h30, nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) de Hortolândia. A Secretaria de Saúde lembra ainda que durante a semana as salas de vacinação de sete UBSs funcionam em horário ampliado. Confira abaixo quais são as sete UBSs:

Até as 17h30:

– UBS Amanda II

– UBS Dom Bruno Gamberini

– UBS Rosolém

– UBS Santa Clara

Até as 18h30:

– UBS Amanda I

– UBS Figueiras

– UBS Parque do Horto

NA VOLTA

Ao voltar da viagem, se porventura você perceber que está com algum sintoma dessas doenças, a enfermeira Ana Paula Fernandes orienta a buscar ajuda e orientação médica em uma UBS.

“Após a avaliação, se for confirmado que o morador está com alguma dessas doenças, é importante que ele informe para qual país viajou e o período de tempo que ficou lá. Essas informações são importantes para que as equipes de saúde façam a notificação correta do caso”, destaca a enfermeira.

