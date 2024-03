A comemoração ao Dia da Água, lembrado no dia 22 deste mês, será com birdwatching (observação de aves em inglês) em Santa Bárbara d’Oeste. O projeto “Aves de Santa Bárbara” é realizado por voluntários e população, com apoio da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste e DAE (Departamento de Água e Esgoto). A edição está marcada para este domingo (24), às 7 horas, na Represa de Cillo. O ponto de encontro será na Rua Marechal Hermes da Fonseca, 108, na esquina do Parque Araçariguama, no Jardim Itamaraty, onde os participantes seguirão para a represa.

A participação é gratuita e não requer equipamento especializado. E as vagas são limitadas. Para participar é preciso se inscrever antecipadamente no site https://linktr.ee/prefeiturasbo

A pessoa interessada que tiver e quiser pode levar binóculos, câmeras e cadernos de anotações. Durante o encontro os participantes também receberão um guia de aves e poderão realizar o registro das mesmas, contribuindo para o inventário da fauna de Santa Bárbara d’Oeste.

O “Aves de Santa Bárbara” é referenciado no birdwatching, atividade que oferece aos participantes uma forma diferente de lazer, os colocando em contato com a fauna do Município, pela observação das aves, contribuindo com a sensibilização quanto às questões relacionadas ao meio ambiente e espaços públicos.

Mais informações da agenda do grupo estão disponíveis no perfil do Instagram @avesdesbo

Crédito Foto: Azulão (Cyanoloxia brissonii) de Luiz Eduardo Chimello de Oliveira