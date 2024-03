Quando o assunto se volta à sinergia entre a moda e as atividades físicas, encontramos um terreno fértil para a expressão da personalidade e do bem-estar. Afinal, muitas vezes subestimamos a influência positiva de peças escolhidas a dedo para a rotina de exercícios. A verdade é que as diferentes tecnologias empregadas em tecidos nos dias de hoje são aliadas poderosas para mantermos um estilo de vida mais ativo, saudável e feliz.

Ao selecionar o conjunto certo para o treino, o praticante não só se sentirá mais confiante, como também garantirá que seu corpo tenha a liberdade de movimento necessária. Tecidos respiráveis e até mesmo sustentáveis e roupas que absorvem o suor, por exemplo, vão muito além do estilo: são investimentos em conforto e melhor desempenho.

Pensando nisso, separei cinco dicas que envolvem o poder dos avanços tecnológicos nas roupas e garantem assertividade na escolha de peças fitness:

Quick dry

Tecidos nessa linha contam com secagem rápida. Portanto, transportam a umidade para a superfície, garantindo equilíbrio térmico durante a prática esportiva.

Energy pro

O fio Emana® absorve o calor do corpo humano devolvendo-o sob a forma de raios infravermelhos longos que, ao interagir com a pele, estimulam a microcirculação sanguínea e o metabolismo celular. Os cristais bioativos que se encontram dentro do fio também promovem benefícios para o bem-estar e desempenho esportivo. Além disso, suas propriedades não se perdem nas lavagens.

Fit Green

O Fit Green é um tecido altamente tecnológico e sustentável, desenvolvido em parceria com a Sensil® e Lycra® por meio de processos eficientes que reduzem as emissões de CO2. Conta com peças de média compressão, proteção UV 50+ e tecnologia quick dry.

UV 50+

Roupas com fator de proteção solar 50+, que bloqueia até 98% dos raios ultravioletas, protegem a pele durante os exercícios ao ar livre.

By Nature (antigo Bio Innergy)

Traz benefícios à saúde com minerais bioativos em sua estrutura, auxiliando na redução dos sinais de celulite e cansaço muscular, além de ativar a circulação e absorver o calor do corpo, promovendo diversos benefícios no bem-estar e no desempenho esportivo.

Baixa, média e alta compressão também importam

Shorts e leggings que oferecem baixa compressão auxiliam na mobilidade e liberdade dos movimentos. Opções de média e alta compressão ajudam na melhora da circulação sanguínea durante as práticas e na recuperação muscular, sendo que a última é ainda mais indicada para treinos de alta performance.

Como se vê, experimentar novas tendências fitness pode ser uma fonte de motivação adicional à rotina de exercícios. Seja um conjunto com cores vibrantes, um top moderno ou até mesmo acessórios esportivos, com a moda e a tecnologia ao seu lado, cada passo dentro ou fora da academia se torna uma oportunidade de expressar sua autenticidade com conforto, alto desempenho e estilo.

*Joice Sens é cofundadora e diretora criativa da LIVE!, marca brasileira referência em moda fitness – e-mail: live@nbpress.com.br.