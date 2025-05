Birdwatching este domingo no ribeirão dos Toledos

Para iniciar a celebração do Mês do Meio Ambiente, o projeto “Aves de Santa Bárbara” promoverá uma edição especial do birdwatching (observação de aves em inglês). O encontro será neste domingo (1º/6), às 7 horas, com ponto de encontro na Avenida Conceição Martins Machado, nas proximidades do Ribeirão dos Toledos. A participação é gratuita e aberta a todos os públicos.

As inscrições podem ser feitas pelo link: https://linktr.ee/prefeiturasbo. A localização exata será enviada no grupo de WhatsApp dos participantes no dia do evento.

Organizado em parceria com a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, DAE (Departamento de Água e Esgoto), voluntários e moradores, o encontro contribui para o inventário da fauna do Município, ampliando o conhecimento sobre as espécies que habitam os espaços urbanos e naturais da cidade.

Os interessados devem comparecer com roupas e calçados confortáveis, de cores neutras, para não espantar as aves. Também é recomendado levar binóculos, câmeras e cadernos de anotação. O silêncio é essencial para a boa observação e convivência com a natureza.

Os encontros do grupo geralmente ocorrem no último domingo de cada mês. Mais informações sobre a agenda e atividades estão disponíveis no perfil oficial do projeto no Instagram: @avesdesbo

Projeto – O “Aves de Santa Bárbara” é referenciado no birdwatching, atividade que oferece aos participantes uma forma diferente de lazer, os colocando em contato com a fauna do Município, pela observação das aves, contribuindo com a sensibilização quanto às questões relacionadas ao meio ambiente e espaços públicos.

O projeto virou publicação científica na Revista Brasileira de Educação Ambiental. O artigo intitulado “Aves de Santa Bárbara: um ano de experiência de oficinas de birdwatching em parques urbanos”, pelos idealizadores do projeto, os biólogos Matheus Janoto e Luiz Eduardo Chimello de Oliveira, está disponível também no link https://linktr.ee/prefeiturasbo

Mês do Meio Ambiente além do Birdwatching

A programação contará com uma série de atividades educativas, científicas e de conscientização, como oficinas do Projeto Gota d’Água, visitas técnicas a represas e estações de tratamento, encontros com idosos no Projeto Bacia Caipira, capacitações on-line do Programa Reconecta-RMC, fórum sobre mudanças climáticas, palestras sobre licenciamento ambiental e controle biológico na agricultura, mostras educativas, além de ações com estudantes em projetos como PCJ Virtual, Semeando Água e Parques Educadores e plantio.

Programação completa do Mês do Meio Ambiente:

01/06 (domingo) – 7h

• Birdwatching no Ribeirão dos Toledos – Projeto “Aves de Santa Bárbara”

(Ponto de encontro: Av. Conceição Martins Machado, nas proximidades do Ribeirão dos Toledos, Santa Bárbara d’Oeste/SP)

02/06, 09/06, 16/06 e 23/06 (segundas-feiras) e 06/06, 13/06 e 27/06 (sextas-feiras)

• “Projeto Gota d’Água”, tema “Água: Guardiã da Biodiversidade” – Museu da Água

(Parceria: Consórcio PCJ, DAE e Secretaria de Educação – manhã e tarde)

03/06 (terça-feira) – 8h às 12h

• “Projeto Conheça o DAE” – Visita às represas, ETA II e ETE Toledos II com alunos da E.E. “Dirceu Dias Carneiro”

04/06 (quarta-feira) – 8h às 11h30

• “Projeto Bacia Caipira 2025″ – Encontro de idosos na Estação Experimental de Tupi

(Participação de grupos de Santa Bárbara e Piracicaba)

05/06 (quinta-feira)

• Durante todo o dia – Participação dos biólogos Fábio Vicentin Diniz e Guilherme Cervelle Rubio na capacitação da Agencamp sobre o Programa Reconecta-RMC (transmissão via YouTube)

• 19h às 21h – Fórum de Discussão sobre Mudanças Climáticas e os Impactos em nossa Cidade – no Centro de Cultura e Estudos Ambientais

06/06 (sexta-feira) – 19h às 21h

• Palestra “Licenciamento Ambiental Municipal” com o Biólogo Fábio Vicentin Diniz – Centro de Cultura e Estudos Ambientais

09/06 (segunda-feira) – 19h15 às 21h

• Palestra “Controle Biológico no Cultivo da Cana” – Faculdade Anhanguera (Curso de Agronomia) com a Usina São Martinho

10/06 (terça-feira) – 10h às 15h

• Mostra educativa do DAE e CCZ na empresa Denso do Brasil (Temas: Qualidade da água e animais sinantrópicos/silvestres)

11/06 (quarta-feira) – 8h às 10h e 13h30 às 15h30

• Projetos “PCJ Virtual” e “Semeando Água” com alunos da EE Benedicta Aranha de Oliveira Lino (BAOL) – no CESB

12/06 (quinta-feira) – 13h30 às 15h30

• “Projeto Parques Educadores” – Parque dos Ipês

(Participação da Emefei “Profª Antônia Dagmar de A. Rosolen” – estudo do meio com diversas Secretarias)

17/06 (terça-feira) – 10h às 15h

• Mostra da Secretaria de Meio Ambiente na Denso do Brasil – temas: Arborização Urbana e Resíduos Sólidos

Foto 1: Ferreirinho-relogio (Todirostrum cinereum). Crédito: Matheus Janoto

Foto 2: Periquito-de-encontro-amarelo (Brotogeris chiriri). Crédito: Matheus Janoto