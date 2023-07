Biribol masc Americana campeão dos JRegionais 23

A equipe de biribol masculino de Americana conquistou

neste sábado (8), o título nos 65º Jogos Regionais, na cidade de Mococa. A equipe foi formada pelos atletas Carlos Fontes Junior, Edson Santos da Silva, Erick Delsoto de Souza, Fabiano Franco, Leandro Felicio Melari, Marcello Bacci Ramos, Rodolfo Luis da Costa e Rodrigo Borguete. Eles chegaram ao ouro com a vitória por 2 x 1 sobre os donos da casa, Mococa.

“Foi um jogo muito bom, digno de final de campeonato. A equipe de Mococa surpreendeu, mas não ficamos atrás. Foi um placar apertado e com muito esforço vencemos. Agradecemos ao prefeito Chico Sardelli, ao vice Odir Demarchi e ao secretário de Esportes Márcio Leal por todo o apoio”, disse o jogador e também treinador da equipe, Erick Delsoto.

“Parabéns à equipe de biribol pelo título. Mais um grande resultado para Americana nos Jogos Regionais 2023”, comemorou o secretário de Esporte, Márcio Leal.

Prata na malha

Americana também fez uma boa campanha na malha, sendo vice-campeã neste sábado, contra Campinas. O placar final foi Americana 156 x 186 Campinas.

A 65ª edição dos Jogos Regionais está sendo realizada em cidades-sede divididas em oito regiões esportivas do Estado. Atletas de 40 municípios disputam 23 modalidades. Americana faz parte da 4ª região esportiva (Campinas, Rio Claro e São João da Boa Vista), competindo na cidade de Mococa, até 12 de julho.

Chico e Odir visitam delegação americanense nos Jogos Regionais em Mococa

O prefeito Chico Sardelli e o vice Odir Demarchi estiveram em Mococa, nesta sexta-feira (7), acompanhando os atletas americanenses que estão competindo nos Jogos Regionais. Ao lado do secretário de Esportes Márcio Leal, Chico e Odir conheceram o alojamento da delegação de Americana e conversaram com atletas e técnicos de várias modalidades.

“Sinto uma energia muito boa aqui em Mococa. Nossos representantes estão animados, dando o sangue pela nossa cidade e isso pode ser provado nos bons resultados que estamos conquistando. As medalhas estão chegando. Vamos continuar com a torcida para fazer bonito no pódio. Continuamos desejando boa sorte a todos, atletas e comissão técnica”, disse o prefeito Chico.

Depois de visitarem o alojamento, o prefeito Chico, o vice Odir e o secretário Márcio Leal acompanharam parte das competições realizadas à tarde, como o biribol masculino, o handebol feminino e o vôlei feminino.

“Eu e o prefeito Chico estamos muito satisfeitos com o desempenho da delegação americanense. Nossos atletas estão colhendo os frutos de um trabalho sério e profissional. Vamos em frente, que com certeza teremos mais resultados positivos”, falou Odir.

A 65ª edição dos Jogos Regionais está sendo realizada em cidades-sede divididas em oito regiões esportivas do Estado. Atletas de 40 municípios disputam 23 modalidades. Americana faz parte da 4ª região esportiva (Campinas, Rio Claro e São João da Boa Vista), com sede em Mococa. Americana encerra a participação nos Jogos na próxima quarta-feira (12).

CAMPINAS – Projeto “Esporte e Bem Estar VIII” abre inscrições gratuitas para Cãominhada

Os apaixonados por pets devem ficar atentos na próxima segunda-feira (10). O projeto Esporte e Bem-Estar VIII abre a partir das 14h as inscrições para a Cãominhada, que promete atrair centenas de tutores e seus bichinhos de estimação para a Praça Arautos da Paz, em Campinas. O evento acontece no dia 30 de julho, das 7h às 12h.

Promovida pelo Instituto Eco Ambiental e Social (IEAS) com patrocínio da Mars e Royal Canin, a edição 2023 do projeto Esporte e Bem-Estar também terá serviços de saúde como aferição de pressão, avaliação física e nutricional, quick massages, além de aulas coletivas de alongamento, zumba, ginástica e ritmos (saiba mais abaixo). Também serão desenvolvidas atividades para as crianças, como desenhos e pinturas com lápis de cor e giz de cera.

A participação é totalmente gratuita e os inscritos serão presenteados com um kit que contém medalha de participação, camiseta, gymbag, boné ou viseira e uma barra cereal. O tamanho das camisetas está sujeito à disponibilidade no ato da retirada do kit.

As inscrições devem ser feitas pelo site www.minhasinscricoes.com.br. O link estará disponível na home do site a partir das 14h do dia 10 de julho. As vagas são limitadas.

“O projeto Esporte e Bem-Estar tem como objetivo incentivar a prática de exercícios físicos e os cuidados com a saúde, com foco na melhoria da qualidade de vida dos participantes. Estamos muito felizes por voltar a Campinas e convidamos os tutores a comparecerem com seus pets para aproveitar a programação que preparamos com muito carinho”, afirma a presidente do IEAS, Patrícia Henrique.

