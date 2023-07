Comusa abre inscrições para eleição de conselheiros

O Comusa Santa Bárbara d’Oeste abre na segunda (10) as inscrições para a eleição

de novos conselheiros de saúde.O edital de convocação do processo eleitoral do (Conselho Municipal de Saúde) será publicado neste sábado (8) no Jornal Diário de Santa Bárbara, o Diário Oficial do Município.

Os interessados podem se inscrever até o dia 21 de julho, das 8 às 11h30 e das 13h30 às 16h30, na sede do órgão, localizado na Rua Graça Martins, 436, Centro (entrada lateral). As entidades que estiverem devidamente habilitadas a inscrever candidatos devem fazê-lo mediante requerimento e apresentação de documentos comprobatórios no local.

Pode se inscrever todo cidadão maior de 18 anos, filiado a algumas das seguintes entidades: associações de portadores de patologia; associações de portadores de deficiência; entidades voltadas ao trabalho ou assistência à infância e juventude; movimentos de defesa da mulher; associações de terceira idade; associações de moradores de bairro; sindicatos de trabalhadores; movimentos religiosos ligados à área de saúde; conselhos locais de saúde; entidades prestadoras de serviços de saúde conveniados com o poder público municipal; e associações de trabalhadores.

Conselhos Locais

Além das inscrições para o Comusa, na segunda-feira também serão abertas as inscrições para integrar os Conselhos Locais de Saúde. Os usuários e trabalhadores dos serviços de saúde interessados em participar devem procurar a UBS (Unidade Básica de Saúde) mais próxima à residência até o dia 21 de julho, de segunda a sexta-feira, nos seguintes horários: UBS Europa 4 e UBS Dona Regina, das 8 às 12 horas; UBS Boa Vista, das 15 às 18 horas e demais UBSs, das 8 às 15 horas.

A nova composição do Comusa e dos Conselhos Locais será válida para o biênio 2023-2025. As eleições estão previstas para os dias 08 e 09 de agosto, em formato e horários ainda a serem definidos.

Mais informações sobre o processo eleitoral podem ser obtidas na sede do Conselho ou pelo telefone (19) 3455.6440, de segunda a sexta-feira, 8 às 11h30 e das 13h30 às 16h30.

