O som do Carnaval já começa a ecoar pela região, e o Bloco do Croco chega anunciando sua agenda para 2026. Depois de um 2025 marcante, com milhares de foliões nas ruas e muita alegria compartilhada, o Croco se firma como um dos blocos mais queridos e aguardados, prometendo mais um ano de festa inesquecível.
Fundado em 2023, por um grupo de amigos e amantes do Carnaval, o Bloco do Croco nasceu da vontade de reorganizar, fortalecer e fomentar o Carnaval popular em Americana e Nova Odessa, valorizando a cultura local e criando um espaço democrático, alegre e acessível para todos. Desde então, o bloco cresce a cada ano, reunindo público, identidade e muito amor pela folia.
Em Americana, o Bloco do Croco realiza o Baile do Croco 2026 no sábado de Carnaval
dia 14 de fevereiro, a partir das 15h, na Kalango Cervejaria (Av. de Cillo, 895). Com entrada gratuita, o evento oferece estrutura completa para os foliões, com decoração temática, banheiros, segurança, praça de alimentação com food trucks, além de chopp gelado e drinks refrescantes.
A trilha sonora fica por conta de Maikão e banda, trazendo muito swing e brasilidades, daquele jeito que faz o corpo se mexer sem pedir licença. E nas pick-ups, o DJ Viny Blanco garante a animação total, com tudo aquilo que só o Carnaval permite: alegria, dança, mistura e festa do começo ao fim.
Já em Nova Odessa, o Bloco do Croco estende a alegria até a terça-feira de Carnaval, dia 17, com a Matinê do Croco, no Nacionalis Bar (Rua Quinze de Novembro, 485), a partir das 15h. A festa reúne a tradicional Bandinha de Coreto, com marchinhas que animam todas as idades, e o DJ Viny Blanco, que mantém o clima lá em cima com muito ritmo, alegria e aquele astral leve que só o Carnaval tem. Os ingressos custam R$ 15, e crianças até 10 anos não pagam.
Em 2026, o bloco reafirma seu formato já conhecido e querido pelo público, o “concentra, mas não sai”, preservando o espírito do Carnaval de rua, aberto, acolhedor e democrático, com uma estrutura pensada para receber foliões de todas as idades com conforto e segurança.
O Bloco do Croco também comemora mais um importante reconhecimento: pelo segundo ano consecutivo, foi convidado a participar do desfile oficial de blocos do Carnaval Antecipado de São Thomé das Letras (MG). Para celebrar esse momento, será organizada uma excursão exclusiva, oferecendo aos foliões a oportunidade de viver essa experiência única em um dos carnavais mais charmosos e místicos do Brasil.
“É muito gratificante ver o carinho do público com o Bloco do Croco. Nossa ideia sempre foi fomentar o Carnaval da região, fazer uma grande festa brasileira, com qualidade, segurança e, acima de tudo, muita alegria. Pode ter certeza de que 2026 será mais um ano inesquecível”, afirma o produtor cultural Anderson Kbça, um dos organizadores do bloco.
O Bloco do Croco vem aí. Prepare a fantasia, chame os amigos e venha viver o Carnaval como ele deve ser: livre, popular e cheio de felicidade.
