Chico entrega novos uniformes aos funcionários do Meio Ambiente

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, acompanhado da secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Gonçales, realizou na manhã desta terça-feira (27) a entrega de novos uniformes aos funcionários da pasta. A ação ocorreu durante o café da manhã dos aniversariantes do mês, no Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco” (Zoo Americana).

Foram entregues 215 uniformes, incluindo bonés, botas, camisetas, calças, jalecos, camisas de manga longa e coletes, com recursos próprios da secretaria.

“A iniciativa foi implantada no nosso primeiro mandato, com o objetivo de oferecer melhores condições aos servidores que atuam nos espaços públicos da cidade e desempenham um papel importante na qualidade de vida da população”, disse o prefeito Chico Sardelli.

Ação

A secretária de Meio Ambiente destacou a continuidade da ação ao longo da gestão. “Na gestão do prefeito Chico e do vice-prefeito Odir Demarchi, assim como na administração do ex-secretário Fábio, os funcionários receberam uniformes para a execução dos serviços nas praças e áreas públicas. A medida contribui para melhores condições de trabalho e para a identificação dos servidores”, explicou Andréa Cristina Gonçales.

O chefe de Gabinete da Prefeitura, Franco Sardelli, também prestigiou a entrega aos funcionários do Meio Ambiente. “Os novos uniformes são uma parte importante para a rotina de trabalho do nosso pessoal do Meio Ambiente, que atua diariamente nas ruas e nos espaços públicos, zelando pela manutenção da cidade”, disse.

Participaram da atividade ainda o superintendente do DAE (Departamento de Água e Esgoto), Fábio Renato de Oliveira, e o secretário de Comunicação e Tecnologia da Informação, Leon Botão.

