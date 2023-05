A Copart, referência na organização de leilões extrajudiciais de veículos, vai promover nove leilões nesta semana, realizados nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Ceará e Goiás. Os consumidores terão a oportunidade de participar das sessões marcadas para quarta-feira (3), às 10h no pátiode Goiânia (GO), às 13h no pátio da mesma cidade e 14h no pátio de Itaquaquecetuba (SP).

Na quinta-feira (4), os certames acontecem às 10h no pátio de Itaquaquecetuba (SP), às 13h no pátio de Fortaleza (CE) e às 14h no pátio de Itaquaquecetuba (SP), novamente. Por fim, na sexta-feira (5), os leilões serão realizados às 10h no pátio de Osasco (SP), 12h no pátio de Betim (MG) e 14h novamente no pátio de Osasco (SP).

Entre as oportunidades disponíveis esta semana no site da Copart, um dos principais destaques é um modelo BMW X5 2022/2023. O veículo que será disponibilizado para lances é blindado e tem tabela Fipe de 653.918,00 reais.

Ainda na categoria dos SUV Grandes, os motoristas terão a chance de arrematar dois modelos da marca de luxo inglesa, Land Rover: Range Rover Evoque2015/2016, com tabela Fipe avaliada em 167.504,000 reais, e Evoque 2012, com tabela Fipe avaliada em 103.230,00 reais. Ainda estará disponível um Jeep Commander2022, com tabela Fipe avaliada em 210.410,00 reais.

Os motociclistas interessados na marca alemã Mercedes-Benz, contarão com três opções do Classe C: Mercedes-Benz Classe C 2022, com tabela Fipe avaliada em 381.102,00 reais, Mercedes-Benz Classe C 2019, com tabela Fipe avaliada em 170.477,00, e Mercedes-Benz Classe C 2017/2018, com tabela Fipe avaliada em 148.440,00 reais.

Os certames desta semana também contam com um Audi Q5 2019/2020, com tabela Fipe avaliada em 235.525,00 reais, além de uma picapeRam 2500 Crew Cab 2012, com tabela Fipe avaliada em 235.180,00 reais.

Por fim, ainda os fãs de carros clássicos, poderão arrematar três modelos clássicos da Chevrolet: um Opala1980, com lance atual de 19.800 reais, um Caravan 1981 e novamente um modelo do Opala 1986, com lance atual de 15.600 reais. Ainda na categoria dos automóveis antigos estará disponível um Dodge Dart 318 Coupe1970.

Como participar das sessões

Os leilões organizados pela Copart podem ser acompanhados por participantes residentes em qualquer região do país, independentemente da localidade na qual os veículos estejam armazenados. As salas para que os interessados possam dar os lances ficarão disponíveis 30 minutos antes do início de cada sessão.

Para participar do leilão organizado pela Copart Brasil, basta cadastrar-se no site da empresa, informar a documentação necessária, como CNH, CPF, RG e comprovante de residência. Podem participar do certame pessoas físicas (maiores de idade) ou jurídicas.

Sobre a Copart

A Copart é uma empresa multinacional norte-americana com ações na NASDAQ e presente em onze países nas Américas, Europa e Ásia. No Brasil desde 2012, a atuação da Copart é voltada à organização de leilões extrajudiciais de veículos e mantém 20 pátios em todas as regiões do território nacional.

A companhia emprega as mais altas tecnologias e inovação para garantir rápida monetização do bem, menor cycle time (tempo de todo o processo desde a remoção do veículo, chegada no pátio da Copart e venda) e maior rentabilidade tanto para o cliente corporativo, que são seguradoras, financeiras, bancos, empresas e locadoras, como para o consumidor final.

Recentemente, a empresa lançou uma plataforma inédita no mercado, o Venda Meu Carro, que possibilita ao proprietário comercializar qualquer tipo de veículo, desde irrecuperáveis até carros de colecionador. A solução garante que o veículo seja comercializado em até uma semana, de forma ágil, totalmente online e sem grandes burocracias.