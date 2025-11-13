A Boiadeira by Ana Castela: Avon lança primeira coleção de maquiagem assinada pela artista

Os fãs da Boiadeira podem comemorar: a Avon, marca número #1 em maquiagem no Brasil*, anunciou o lançamento da primeira linha de maquiagem assinada por Ana Castela, fenômeno da música sertaneja. A cantora colocou a própria essência em cada detalhe dos produtos e da campanha: do visual das embalagens até a trilha sonora dos vídeos.

A nova linha chamada “A Boiadeira by Ana Castela” chega em edição limitada e é composta por quatro itens queridinhos da artista: um gloss labial holográfico com case de silicone que pode ser usado como chaveiro, além de contar com um pingente exclusivo inspirado no universo country, um blush cremoso preto que se adapta ao pH da pele, revelando um tom rosado exclusivo em cada pessoa, uma paleta de sombras com 4 tons, matte e metalizados, perfeitas para criar desde looks leves até produções dignas de palco; e uma caneta delineadora preta de alta precisão com duração de até 24 horas.

Mais do que maquiagem, os produtos carregam a identidade visual de Ana Castela. As embalagens exclusivas foram inspiradas em suas tatuagens mais emblemáticas, traduzindo mensagens de força, liberdade e autenticidade. “Lançar minha primeira linha de maquiagem é a realização de um sonho. Para mim, a maquiagem é uma forma de expressar quem eu sou, é sobre identidade. Eu participei de todo o processo de criação com a Avon – desde o conceito, embalagem… é a minha essência em forma de make”, afirma a cantora.

Em edição limitada, a coleção estará disponível a partir de 11 de novembro de 2025 no site da Avon e com a Consultora de Beleza mais perto de você. Veja mais detalhes:

Avon Gloss Labial “A Boiadeira by Ana Castela” – R$69,90

Possui um mix de ingredientes que ajuda a manter a hidratação dos lábios. Com cor neutra e partículas brilhantes, o Avon Gloss Labial “A Boiadeira by Ana Castela” pode ser usado sozinho ou por cima do batom para você arrasar em todas as ocasiões quando sua rotina vira um palco. O item contém ainda uma capa de silicone que pode ser usada como chaveiro, além de trazer um pingente em formato de chapéu ou bota.

Avon Blush Facial “A Boiadeira by Ana Castela” – R$69,90 De natural a trabalhado, o item te permite construir o look da sua preferência, para o dia a dia ou para arrasar nos palcos. Não se assuste com a cor! Apesar de ser preto, ele reage ao pH da sua pele e se transforma em um tom rosado exclusivo para você, garantindo um look único. Com ingredientes hidratantes, o Avon Blush Facial “A Boiadeira by Ana Castela” é o toque final perfeito para a sua make.

Avon Paleta de sombra “A Boiadeira by Ana Castela” – R$79,90

Com uma embalagem compacta e design exclusivo, esta paleta de sombras para olhos é perfeita para levar na bolsa e ter sempre em mãos. Composta por sombras mattes e brilhantes, a Avon Paleta de sombras para olhos “A Boiadeira by Ana Castela” te proporciona diferentes combinações para arrasar em todas as ocasiões, do palco à rotina.

Caneta Delineadora Avon Power Stay “A Boiadeira by Ana Castela“ – R$55,90

Se você não dispensa um delineado perfeito nos olhos para arrasar quando sua rotina vira um palco, a nossa Caneta Delineadora Avon Power Stay “A Boiadeira by Ana Castela” é perfeita para você. Com nova decoração, mas mesma eficácia, ela garante que seu look se mantenha intacto durante todo o dia/ garante um delineado preto intenso com até 24 horas de duração para você arrasar em qualquer ocasião.

