Escola de Vôlei – Educando para a Vida encerra 1ª edição e projeta 2026

Início das aulas deve ocorrer em fevereiro, com possibilidade de expansão para novas escolas de Hortolândia e Sumaré

Após um ano de conquistas, o projeto “Escola de Vôlei: Educando para a Vida” encerrou sua primeira edição celebrando números expressivos e histórias inspiradoras. Com mais de 300 horas de aula, a iniciativa se consolidou como uma importante ação esportiva e educacional, promovendo o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes — muitos deles em situação de vulnerabilidade social.

Realizado pela Sanova – Associação Amigos de Nova Veneza e patrocinado por empresas regionais por meio da Lei de Incentivo ao Esporte do Governo Federal, o projeto foi desenvolvido em três núcleos instalados em escolas públicas estaduais — duas em Sumaré e uma em Hortolândia —, que se tornaram grandes parceiras da iniciativa. Há possibilidade de novas escolas cederam espaço para a ampliação do projeto.

As atividades combinaram técnica esportiva e formação humana, com foco não apenas no aprendizado do voleibol, mas também no fortalecimento de competências socioemocionais, como foco, organização e persistência — pontos destacados nas avaliações realizadas. Rodas de conversa também tiveram papel essencial no processo, promovendo diálogo, reflexão e convivência saudável.

Os resultados comprovam o impacto positivo do projeto: foram 307 inscrições, com 100 participantes atendidos e 82 concluindo o ciclo, superando as metas estabelecidas. O perfil dos beneficiários reflete a diversidade e o alcance social do projeto: 71,3% meninas e 28,7% meninos; 77,2% oriundos de escolas públicas e 22,8% de instituições particulares. Quanto à renda familiar, 85% das famílias declararam receber entre um e três salários-mínimos, e 18,8% contaram com algum benefício social. Sobre a autodeclaração racial, 48,5% se identificaram como pardos, 37% brancos e 11,7% negros.

Idealizado pelo educador físico Hugo Jasiulionis, o projeto ofereceu treinos gratuitos com acompanhamento profissional e atividades que promovem valores como disciplina, respeito, trabalho em equipe e autoestima. “Nosso foco, além de fomentar a prática esportiva, é ajudar a formar o cidadão. É descobrir o potencial de cada um e estimular seu desenvolvimento por meio do esporte”, destaca o professor.

Além dos treinos e festivais, o projeto promoveu eventos integrativos que fortaleceram o vínculo entre participantes, famílias e comunidade. Entre eles, dois festivais de encerramento, um amistoso, uma aula aberta e um passeio pedagógico. Nesta última atividade, os jovens visitaram a fábrica da Adere, uma das patrocinadoras, e receberam kits de produtos.

O grupo também conheceu o Parque Taquaral e o Centro de Treinamento do Vôlei Renata, vivenciando momentos de aprendizado e inspiração, assistindo a um treinamento da equipe profissional de vôlei.

O Festival de Encerramento foi o ponto alto do ciclo. Com a presença da ex-atleta e medalhista olímpica Hélia dos Santos, a Fofão, no evento reuniu atletas, familiares e convidados em um clima de emoção e celebração. Após as partidas amistosas, foram entregues medalhas e certificados, reconhecendo o empenho e a evolução de cada participante.

Novos patrocinadores e expansão em 2026

O sucesso do projeto só foi possível graças ao apoio de empresas da região que, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte do Governo Federal, destinaram parte de seus impostos para a realização das atividades. Para o próximo ano, o projeto ganha novos parceiros: Sotreq e MSE Engenharia passam a integrar o grupo de patrocinadores, ao lado da Adere Produtos Autoadesivos e da Buckman Chemistry, que acreditaram desde o início na proposta. Há possibilidades de que novas escolas possam participar do projeto cedendo espaço para as atividades semanais.

“Somos muito gratos a essas empresas por acreditarem no nosso projeto e pelo comprometimento com o esporte e com o impacto positivo que ele gera na vida de cada criança”, agradece o professor Hugo Jasiulionis.

A segunda edição da Escola de Vôlei: Educando para a Vida está prevista para iniciar em fevereiro de 2026, com possibilidade de ampliação para novas escolas de Hortolândia e Sumaré, levando ainda mais oportunidades e inspiração a jovens atletas da região.

Números e perfil dos atendidos

Carga Horária Total Mais de 300 horas de aula Número de Inscrições 307 Participantes Atendidos 100 Concluintes 82 Perfil de Gênero 71,3% meninas / 28,7% meninos Origem Escolar 77,2% escolas públicas / 22,8% escolas particulares Renda Familiar 85% entre 1 e 3 salários-mínimos / 18,8% com benefício social Autodeclaração Racial 48,5% pardos / 37% brancos / 11,7% negros

