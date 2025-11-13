Eco Resort em Mairiporã é destino turístico para esportes aquáticos em meio a Mata Atlântica

Veja notícias internacional e turismo

A represa de Mairiporã está cercada por um cenário de natureza intacta, em plena Mata Atlântica. Na região encontra-se o Eco Resort Refúgio Cheiro de Mato, a apenas 35 km da capital, ele é um verdadeiro ponto de encontro para quem busca lazer, contato com o meio ambiente e práticas esportivas. “Uma das modalidades que mais cresce no local por conta da represa é o Wakeboard, que vem atraindo atletas e curiosos para suas águas calmas. O lugar é perfeito para a prática do Wakeboard, com vento leve e uma paisagem incrível. É um ambiente que reúne esporte e natureza de forma harmoniosa”, afirma Ana Laura Soto, diretora de Marketing, do Eco Resort Refúgio Cheiro de Mato.

O local, inclusive, foi sede do Campeonato Paulista de Wakeboard de 2025, reunindo atletas de todo o estado e reforçando o potencial esportivo e turístico da região. Além da modalidade, os visitantes também podem se aventurar no Stand Up, Caiaque, Arvorismo, Escaladas, Tirolesa e passeios de barco pela represa. “Com fácil acesso, natureza exuberante e uma estrutura que acolhe quem quer relaxar ou se aventurar, Mairiporã mostra que não é preciso ir longe para se desconectar da rotina e respirar um pouco de ar puro. Um destino que une o melhor da sustentabilidade, do turismo e da qualidade de vida e bem pertinho da capital”, destaca a diretora de Marketing.

Quem deseja fugir um pouco da correria da cidade de São Paulo tem um refúgio para se desconectar. “Seja para relaxar ou se aventurar nos esportes aquáticos, em meio a natureza exuberante, você tem um refúgio de paz para se desconectar”, pontua Ana Laura Soto.

Paisagem de tirar o fôlego

Além das belezas naturais e dos esportes aquáticos do Eco Resort Refúgio Cheiro de Mato, o outro hotel do grupo também em Mairiporã, conhecido como Vista Serrana, oferece uma vista linda. “O som dos pássaros junto com paisagens de tirar o fôlego são os ingredientes perfeitos para quem deseja renovar as energias neste hotel que traz tranquilidade e beleza. O nosso atendimento é pensado com carinho para todos se sentirem em casa, com a possibilidade de desfrutar de um refúgio para vivenciar a paz na natureza”, finaliza Ana Laura Soto, diretora de Marketing, do Eco Resort Refúgio Cheiro de Mato.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP