Tendência com sabor italiano: Spaghetti com Pesto Pistacchio Barilla, Culatello Crocante e Burrata
Entre as tendências que vêm conquistando o paladar dos brasileiros, o pistache se destaca pelo toque sofisticado e versátil que adiciona às receitas.
Presente em preparos doces e salgados, o ingrediente inspira novas combinações.
Para quem quer experimentar essa novidade com um toque italiano, o Spaghetti com o Pesto Pistacchio Barilla é uma excelente escolha. Nessa receita, o pistache se une ao frescor do manjericão proporcionando um sabor delicado, que combina com a textura encorpada da massa e a cremosidade da burrata. O resultado é um prato equilibrado, que transforma preparos simples em experiências cheias de personalidade, um verdadeiro convite para reunir pessoas à mesa.
Spaghetti com Pesto Pistacchio Barilla, Culatello Crocante e Burrata
Rendimento: 6 porções
Ingredientes
- 500 g de Spaghetti Barilla Grano Duro
- 150 g de culatello cru, cortado em tiras finas de 3 mm
- 190 g de Pesto Pistacchio Barilla
- 300 g de Burrata
Modo de preparo
1.Ferva uma panela grande com água salgada e cozinhe o Spaghetti Barilla seguindo as instruções da embalagem, até ficar al dente.
2.Escorra a massa e reserve.
3.Enquanto isso, aqueça uma frigideira em fogo médio. Adicione o culatello e frite até ficar crocante e dourado. Retire da frigideira, eliminando o excesso de gordura.
4.Misture a massa com o Pesto Pistacchio Barilla até ficar bem coberta.
5.Distribua a massa nos pratos e finalize com o culatello crocante e a burrata quebrada em pedaços. Sirva imediatamente, ainda quente.
Buon Appetito!
