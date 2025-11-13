Fase decisiva da 2ª edição do Gigantinho Futsal acontece neste final de semana

A fase decisiva do 2º Gigantinho Futsal, campeonato de base promovido pela Secretaria de Esportes de Americana, acontece neste final de semana. As partidas serão realizadas no sábado (15) e no domingo (16), nos ginásios da Praça de Esportes Aristides Pisoni, no Jardim Ipiranga, e da Praça de Esportes Professor Roberto Polati, no Antônio Zanaga.

No sábado, ambos os locais recebem os jogos. A partir das 8h, acontecem os confrontos das quartas de final das categorias sub-8 e sub-10, com as semifinais começando às 10h. Já nas categorias sub-12 e sub-14, as quartas de final serão disputadas a partir das 10h30, e as semifinais, a partir das 13h.

No domingo, as finais serão realizadas apenas no ginásio do Jardim Ipiranga. A programação começa às 14h, com a decisão do sub-8, seguida pela final do sub-10, às 15h. Às 16h, é a vez do sub-12 entrar em quadra, e na sequência, às 17h, a disputa do título da categoria sub-14 encerra a competição.

“O Gigantinho Futsal é uma iniciativa que valoriza o esporte de base e fortalece o trabalho de formação realizado pela Secretaria. Nesta fase decisiva, vemos o resultado do empenho dos nossos jovens atletas, das famílias e das equipes técnicas. Que todos entrem em quadra com alegria e orgulho de fazer parte dessa grande festa do futsal de base de Americana”, comentou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

A tabela e a classificação também podem ser acessadas no aplicativo iFut, disponível gratuitamente nas principais lojas de apps. Basta pesquisar por “Gigantão Americana 2025” e entrar na aba “Futsal Gigantinho 2025”.

Confira a tabela das quartas de final, neste sábado (15):

Sub-8

Ginásio do Ipiranga

8h – Camisa 10 Azul x Camisa 10 Laranja

8h30 – Atlético Ipiranga x Unidos da Cordenonsi

Ginásio do Zanaga

8h – WJ Training x Na Cara do Gol B

8h30 – Instituto Junior Dias A x Na Cara do Gol A

Sub-10

Ginásio do Ipiranga

9h – Unidos da Cordenonsi x Atlético Ipiranga

9h30 – Camisa 10 Laranja x Camisa 10 Azul

Ginásio do Zanaga

9h – Instituto Junior Dias B x Instituto Junior Dias A

9h30 – Vasquinho x WJ Training

Sub-12

Ginásio do Ipiranga

10h30 – Na Cara do Gol x Instituto Junior Dias

11h – Aesca/Bosque x Joga Bonito

Ginásio do Zanaga

10h30 – Parque Gramado x Atlético Ipiranga

11h – Camisa 10 x Praia Azul

Sub-14

Ginásio do Ipiranga

12h – Na Cara do Gol x Parque Gramado

12h30 – Projeto Jogador x Instituto Junior Dias

Ginásio do Zanaga

12h – São Manoel x Joga Bonito

12h30 – Unidos da Cordenonsi x Atlético Ipiranga

