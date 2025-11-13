PLT/Poupatempo de Nova Odessa oferece 30 novas oportunidades de emprego

Moradores da cidade podem se candidatar gratuitamente por e-mail ou WhatsApp

O Posto Local de Trabalho (PLT), da Prefeitura de Nova Odessa, divulgou nesta semana a disponibilidade de 30 vagas de emprego em diferentes áreas. As oportunidades são voltadas a moradores do município que possuam experiência nas funções pretendidas.

Os interessados devem encaminhar o currículo atualizado para o e-mail [email protected], informando o nome da vaga no assunto da mensagem. Outra opção é enviar os dados pelo WhatsApp, no número (19) 99607-4640.

Confira as vagas:

AÇOUGUEIRO – Com ou sem experiência na função. Salário R$ 3.250,00 + Benefícios.(1 vaga)

AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO – Vaga masculina. Para limpeza e organização de ambientes. De segunda a sexta das 07h às 17h.(1 vaga)

AJUDANTE DE AÇOUGUE – Com ou sem experiência na função. Salário R$ 2.400,00 + Benefícios.(2 vagas)

AJUDANTE DE OBRA – Experiência com obras na construção civil será um diferencial. De segunda a quinta das 07h ás 17 e sexta das 07h ás 16h. Salário R$ 2.189,97 + Vale-transporte + Vale-alimentação + Assistência saúde + Parceria SESC + Day Off de aniversário.(3 vagas)

AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO – Vaga masculina. Não é necessário experiência. De segunda a quinta das 07h às 17h e sexta das 07h às 16h. Salário R$ 2.175,75 + Vale-alimentação + Vale-transporte. (1 vaga)

AUXILIAR DE LIMPEZA – Com experiência. Para trabalhar em Nova Odessa. Salário R$ 1.717,20 + Benefícios.(1 vaga)

AUXILIAR DE LIMPEZA II – Ensino fundamental completo. Experiência na área. Das 05h50 às 14h45 de segunda a sexta e sábado das 06h10 às 10h35. Salário R$ 1.717,20 + Vale-transporte + Vale-refeição + Cesta básica.(1 vaga)

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO – Manutenção predial, conhecimento básico em elétrica e hidráulica. Desejável conhecimentos em manutenção de aparelhos de academia e CNH. De segunda a sexta das 08h às 17h e sábado das 08h às 12h. Salário R$ 2.300,00 + Vale-transporte + Cesta básica + Treino Free.(1 vaga)

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO II – Noções básicas de elétrica, hidráulica e pintura. Salário R$ 1.886,87 + Benefícios.(1 vaga)

AUXILIAR TÉCNICO DE INFORMÁTICA – Com experiência em hardware e redes. Salário compatível + Ajuda de custo + Alimentação + Convênio médico. Das 13h às 22h.(1 vaga)

BALCONISTA DE FRIOS – Com ou sem experiência na função. Salário R$ 1.990,00 + Benefícios.(3 vagas)

BALCONISTA DE PADARIA – Com ou sem experiência na função. Salário R$ 1.990,00 + Benefícios.(1 vaga)

CAIXA – Com ou sem experiência na função. Salário R$ 2.130,00 + Benefícios.(1 vaga)

CONFERENTE JR – Experiência com conferência. Salário R$ 2.500,00 + Ajuda de custo R$ 400,00 + Vale-alimentação R$ 36,00 por dia + Cesta básica R$ 170,00 + Convênio médico + Convênio odontológico.(1 vaga)

CONTROLADOR DE ACESSO – Desejável experiência na função. Salário R$ 2.021,16 + Benefícios.(1 vaga)

EMPACOTADOR – Para separação de produtos, preparação e embalagem de pacotes para envio. De segunda a sexta das 07h20 às 17h08. Curso na área de logística será um diferencial.(1 vaga)

FAXINEIRA I – Com experiência e disponibilidade de horário. Salário R$ 1.717,20 + Vale-alimentação R$ 144,68 + Vale-refeição R$ 20,76 (por dia trabalhado) + Vale-transporte + Prêmio assiduidade.(1 vaga)

FAXINEIRA II – Com experiência anterior na função. De segunda a quinta das 07h às 17h e sexta das 07h às 16h. Salário R$ 1.800,00 + Plano de saúde + Plano odontológico + Convênio farmácia + Cesta básica + Fretado.(1 vaga)

LIGATRIZ – Com experiência anterior na função. De segunda a quinta das 07h às 17h e sexta das 07h às 16h. Salário R$ 3.045,00 + Plano de saúde + Plano odontológico + Convênio farmácia + Cesta básica + Fretado.(1 vaga)

PEDREIRO – Experiência com obras na construção civil será um diferencial. De segunda a quinta das 07h às 17 e sexta das 07h às 16h. Salário R$ 2.664,75 + Vale-transporte + Vale-alimentação + Assistência saúde + Parceria SESC + Day Off de aniversário.(3 vagas)

PORTEIRO – Horário das 18h às 00h e das 01h às 06h. Salário R$ 2.021,12 + Vale-alimentação R$ 300,00 (média mensal) + Cesta assiduidade R$ 144,68 + Prêmio assiduidade R$ 300,00 + Vale-transporte + Benefício saúde e odonto pelo sindicato.(1 vaga)

PROJETISTA – Curso técnico ou superior em Design de interiores ou arquitetura. Saber Sketchup ou Promob. Habilidades Com renderização e apresentação 3D. Conhecimento em desenho técnico.(1 vaga)

REPOSITOR DE MERCEARIA – Com ou sem experiência na função. Salário R$ 1.990,00 + Benefícios.(1 vaga)

SERVIÇOS GERAIS – Sexo masculino. Responsável pela manutenção, organização da área externa assim como poda de árvore, roçagem e pequenos reparos. Escala 6X1. De segunda a sexta das 08h às 17h e sábado das 08h às 12h. Salário R$ 1.717,20 + Vale-alimentação R$ 144,68 + Vale-refeição R$ 20,76 (por dia trabalhado) + Vale-transporte + Prêmio assiduidade.(1 vaga)

URDITRIZ – Com experiência anterior na área de tecelagem. De segunda a quinta das 09h às 19h e sexta das 09h às 18h. Salário R$ 3.000,00 + Plano de saúde + Plano odontológico + Convênio farmácia + Cesta básica + Fretado (1 vaga).

