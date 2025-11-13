Campinas Decor lança edição comemorativa de 30 anos

Agendada para o período de 10 de abril a 7 de junho, principal mostra de arquitetura, decoração e paisagismo do interior paulista terá mall como cenário em 2026

A organização da Campinas Decor promove nesta quinta-feira, 13 de novembro, o lançamento oficial da edição comemorativa aos 30 anos da principal mostra de arquitetura, decoração e paisagismo do interior paulista. Agendada para o período de 10 de abril a 7 de junho, a Campinas Decor 2026 irá ocupar um mall, cenário inédito na história do evento, e promete oferecer uma experiência única aos visitantes.

Com 4 mil metros quadrados de terreno e 3.200 metros quadrados de área construída, o prédio de estilo contemporâneo, pertencente ao complexo Royal Trade Center, está localizado na avenida Royal Palm Plaza, número 180, no Jardim Nova Califórnia, às margens da rodovia Anhanguera, a 5 minutos do centro de Campinas e a 15 minutos do Aeroporto Internacional de Viracopos, com fácil acesso para os visitantes.

Construído inicialmente para abrigar um centro de compras, o imóvel irá abrigar cerca de 40 ambientes internos e externos, que serão preparados por renomados profissionais do setor na cidade e região, mostrando as tendências e novidades em artigos para decoração e construção, revestimentos, mobiliário, luminotécnica, automação residencial e tudo o que envolve esse universo.

Interior do prédio

Após a realização do evento, o prédio, disponibilizado pela Piccoloto Negócios Imobiliários, parceira da Campinas Decor nessa iniciativa, será devolvido aos proprietários totalmente reformado e revitalizado, e será utilizado futuramente para fins corporativos.

“Os 30 anos de Campinas Decor serão celebrados com uma edição especial e bastante diferenciada, a começar pela escolha do imóvel. Teremos como cenário um prédio nunca ocupado, moderno, clean, com pé direito alto e muita luz natural, que irá propiciar muita liberdade de criação aos expositores”, conta Fernando Penteado Filho, diretor da mostra.

“Estamos cuidando de todos os detalhes para proporcionar uma experiência única aos visitantes, na qual tradição e inovação se encontrarão em um ambiente exclusivo, pensado para inspirar, conectar e surpreender a todos”, complementa a diretora Hebe Fontenele.

Assim como em anos anteriores, a edição contará com diversas salas, suítes, lofts, cozinha, espaço gourmet, banheiros e jardins, e trará novidades, com destaque para ambientes corporativos, como Coworking, Clínica, Joalheria, Boutique, Espaço de Beleza e Espaço de Tecnologia.

Os visitantes também contarão com os já tradicionais ambientes funcionais, que tornam o passeio ainda mais atrativo e completo, como Café, Bar, Loja, Wine Bar e Restaurante, distribuídos em dois pisos e com fácil acessibilidade. Pelo terceiro ano consecutivo, haverá ainda o espaço Campinas Decor Eventos, para a realização de ativações como bate-papos, workshops, experimentação de produtos, palestras e coquetéis.

Mantendo a tradição, a criação dos ambientes residenciais terá como direcionamento a “história da família”. Em 2026, os projetos serão elaborados para atender aos anseios e estilo de vida de um clã bem contemporâneo, formado pelo casal Pedro, 42, jornalista investigativo e podcaster de sucesso, e Mariana, 40, doula e instrutora de ioga, e seus filhos Lívia, 7, mini influenciadora digital, e Benício, de 11 anos, apaixonado por música.

As obras serão iniciadas no final de janeiro e durarão cerca de dois meses. Assim como nas edições anteriores, o processo irá envolver um verdadeiro exército de profissionais – arquitetos, paisagistas, engenheiros, artistas plásticos, pedreiros, pintores, jardineiros, carpinteiros e entregadores. Durante os trabalhos de revitalização do imóvel e preparação da mostra devem ser gerados cerca de 1.500 empregos diretos e indiretos, fora outros 150 após a abertura do evento para o público.

A estimativa é de que a edição 2026 reúna cerca de R$ 7 milhões em investimentos, cotizados entre organização, expositores, patrocinadores e fornecedores, e receba público similar ao de anos anteriores, entre 30 mil e 35 mil visitantes.

Expositores

Para a edição comemorativa de 30 anos, a organização da Campinas Decor implantou algumas mudanças no processo de comercialização dos espaços, que contou com uma primeira etapa de visitas de profissionais mediante agendamento individual. Após o lançamento oficial nesta quinta-feira, serão abertas as inscrições para arquitetos, decoradores, designers e paisagistas que desejarem integrar o time de expositores.

Entre os profissionais que já fecharam participação em 2026 estão Andrea Barroso, Beto Tozi, Cátia Furlan, Disraely Smara Rosa de Campos, Elaine Carvalho, Gustavo Pigatto, Izilda Bortolini de Moraes, Janaína Ramalho, Karen Lotze, Larissa Gimenes, Léo Varella, Marina Dalmolin, Maycon Flamarion, Nelson Bergamo e Gustavo Mahlow, Paula Sauer Alves de Lima e Roberta Magalhães Homem de Melo, Rita Diniz e Roberta Kassouf.

Sobre a Campinas Decor

Criada em 1996 para fortalecer o mercado da arquitetura e decoração da cidade, a Campinas Decor consolidou-se como a principal mostra de arquitetura, decoração e paisagismo do interior de São Paulo e ganhou projeção nacional.

Ao longo dos anos, tornou-se uma grande vitrine do trabalho realizado pelos expositores, além de uma oportunidade única para fornecedores e patrocinadores divulgarem sua marca e seus últimos lançamentos.

Ao assumir o legado deixado por Sueli Cardoso, que dirigiu a Campinas Decor com maestria por mais de duas décadas ao lado da sócia, Stella Pastana Tozo, a gestão atual, composta por Fernando Penteado Filho, Hebe Fontenele e Arthur Penteado, segue comprometida em manter a excelência e representatividade do evento.

Os excelentes resultados obtidos ao longo dos anos trouxeram a parceria e a obtenção de patrocínio e apoio junto a grandes empresas. Os contratos de apoio e patrocínio já estão em andamento e os interessados podem entrar em contato com a organização pelo telefone (19) 99378-7008.

Serviço

Campinas Decor 2026 – Edição 30 anos

Quando: de 10 de abril a 7 de junho de 2026

Endereço: Av. Royal Palm Plaza, 180, Jardim Nova Califórnia, Campinas

Telefone para informações: (19) 99378-7008

Site e Instagram: www.campinasdecor.com.br; @campinasdecor

